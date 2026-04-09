Revenirea pe Pământ, momentul cel mai riscant

Capsula Orion, lansată de la Centrul Spațial Kennedy, urmează să aterizeze în Oceanul Pacific, în apropiere de coasta Californiei. Reintrarea în atmosferă reprezintă una dintre cele mai delicate etape ale misiunii, nava urmând să atingă viteze de peste 38.000 km/h.

Astronauții recunosc că această fază este intensă din punct de vedere emoțional și tehnic, fiind un test major pentru scutul termic al capsulei.

Un record istoric în explorarea spațiului

În timpul misiunii, echipajul a ajuns la o distanță de aproximativ 405.000 de kilometri de Pământ, depășind recordul stabilit de Apollo 13. Astronauții au survolat inclusiv fața nevăzută a Lunii, devenind oamenii care au ajuns cel mai departe de planeta noastră.

Echipajul este format din astronauții NASA Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch și astronautul canadian Jeremy Hansen.

Pe parcursul misiunii, membrii echipajului au avut scurte discuții cu familiile lor, momente care i-au marcat profund. Comandantul Reid Wiseman a descris aceste conversații drept unele dintre cele mai emoționante experiențe ale zborului.

Un moment aparte a fost propunerea de a numi un crater lunar în memoria soției sale, Carroll, gest care a adăugat o dimensiune personală unei misiuni deja încărcate de semnificație.

Un pas esențial pentru viitorul explorării spațiale

Misiunea face parte din programul Artemis, care își propune să readucă oameni pe Lună în următorii ani și să pregătească terenul pentru viitoare misiuni către Marte.

Următoarele etape includ misiunea Artemis 3, care va testa tehnologii esențiale pentru aselenizare, și Artemis 4, planificată pentru 2028, când ar urma să aibă loc prima revenire a oamenilor pe suprafața Lunii după mai bine de jumătate de secol.

Date valoroase pentru știință

Survolul Lunii a oferit cercetătorilor un flux rar de informații obținute direct de la echipaj, completând datele colectate de sateliți. Oamenii de știință consideră că aceste observații pot contribui semnificativ la înțelegerea formării Sistemului Solar.

Misiunea Artemis 2 confirmă astfel un nou capitol în explorarea spațială, demonstrând că revenirea omului pe Lună este tot mai aproape de realitate.