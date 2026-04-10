Trump avertizează Iranul, dacă nu se concretizează acordul de pace: „Bombardamentele vor fi reluate cu și mai mare intensitate”

Donald Trump, președintele SUA
Președintele american Donald Trump a avertizat vineri că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile asupra Iranului dacă negocierile de pace nu vor avea succes, relatează CNN.

„Încărcăm acum navele cu cele mai bune muniții, cele mai bune arme construite vreodată, chiar mai bune decât ce am folosit până acum și cu care i-am făcut fărâme”, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat publicației New York Post.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că, în lipsa unui acord, „SUA vor folosi aceste arme foarte eficient”. În același context, Trump a menționat că administrația sa așteaptă rezultate rapide din partea negocierilor diplomatice.

Tot vineri, vicepreședintele JD Vance a plecat spre Islamabad, capitala Pakistanului, unde vor avea loc discuții cu delegația iraniană. „Vom afla în 24 de ore. Vom afla curând”, a spus Trump, lăsând să se înțeleagă că o decizie privind direcția viitoare a relațiilor americano-iraniene ar putea fi luată în weekend.