„Încărcăm acum navele cu cele mai bune muniții, cele mai bune arme construite vreodată, chiar mai bune decât ce am folosit până acum și cu care i-am făcut fărâme”, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat publicației New York Post.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că, în lipsa unui acord, „SUA vor folosi aceste arme foarte eficient”. În același context, Trump a menționat că administrația sa așteaptă rezultate rapide din partea negocierilor diplomatice.

Tot vineri, vicepreședintele JD Vance a plecat spre Islamabad, capitala Pakistanului, unde vor avea loc discuții cu delegația iraniană. „Vom afla în 24 de ore. Vom afla curând”, a spus Trump, lăsând să se înțeleagă că o decizie privind direcția viitoare a relațiilor americano-iraniene ar putea fi luată în weekend.