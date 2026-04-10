Într-un dialog cu Al Sharpton, în cadrul convenției National Action Network, Harris a fost întrebată direct dacă se va înscrie din nou în competiția prezidențială. „Ascultați, s-ar putea. Mă gândesc la asta”, a spus ea, adăugând zâmbitoare: „Vă țin la curent”, înainte să părăsească scena, în timp ce era ovaționată în picioare de participanți.

Semnale tot mai clare ale Kamalei Harris privind o nouă candidatură la prezidențiale

Declarația, rostită în fața unui public format din parlamentari de culoare, lideri politici influenți și alegători dintr-un grup-cheie pentru Partidul Democrat, a fost interpretată drept o adevărată lansare neoficială a candidaturii lui Harris.

Harris a fost cel mai aclamat vorbitor al convenției, eclipsându-i pe alți potențiali pretendenți democrati la Casa Albă, precum guvernatorii Josh Shapiro (Pennsylvania) și JB Pritzker (Illinois) sau congresmanul Ro Khanna (California). La un moment dat, sala a izbucnit în scandări: „Run again! Run again!” (“Candidează din nou!”).

De-a lungul conversației de aproximativ 40 de minute, Harris a criticat dur administrația Trump pe teme de politică externă, Iran și drepturile de vot, dar a și recunoscut influența crescândă a Partidului Republican asupra unor alegători de culoare și latino. Ea i-a îndemnat pe democrați să fie „votanți tranzacționali”, adică să ceară rezultate concrete pentru votul lor.

Potrivit apropiaților săi, Harris nu a luat încă o decizie finală, însă seria sa de apariții publice, inclusiv viitoarele vizite în state-cheie din Sud, indică o potențială relansare a carierei politice și o reintroducere strategică în fața electoratului.

Sondajele preliminare o plasează pe Harris în fruntea preferințelor democratice

Deși oficial nu și-a anunțat candidatura, sondajele preliminare o plasează deja în fruntea preferințelor democratice pentru alegerile din 2028, datorită notorietății câștigate în timpul administrației Biden și celor două campanii prezidențiale anterioare.

Evenimentul de vineri a fost marcat de măsuri de securitate sporite, semn al statutului său, dar și de o atmosferă electrizantă care amintea de campania sa din 2024, încheiată pe acordurile melodiei „Freedom”, simbolul sloganului ei politic.