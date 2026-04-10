O fermă din România a ars lumânări de zeci de mii de euro, într-o noapte, pentru a salva o livada de la îngheț - VIDEO

Într-o singură noapte de primăvară, o fermă din județul Cluj a fost nevoită să ardă mii de lumânări pentru a salva o livadă de cireși de îngheț. Filmarea care surprinde scena și povestea relatată de prorpietari au devenit în scurt timp virală.

Potrivit reprezentanților fermei, 20 de angajați au lucrat toată noaptea pentru a menține lumânările aprinse și pentru a asigura temperatura minimă necesară protejării florilor de cireș. Intervenția a fost considerată esențială, întrucât un singur episod de îngheț poate compromite producția anuală.

Astfel de măsuri sunt frecvent utilizate în pomicultură în perioadele de îngheț târziu, însă presupun costuri ridicate și mobilizare rapidă. Producătorii atrag atenția că aceste intervenții se reflectă ulterior în prețul final al fructelor.