Trafic îngreunat pe DN17

Pe DN17, în zona Pasului Tihuța, condițiile meteo severe au făcut imposibilă înaintarea vehiculelor de mare tonaj. Drumarii intervin pentru deszăpezire, însă ninsoarea continuă și temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului.

Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonă dacă nu este absolut necesar și să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru condiții de iarnă.

Ninge abundent și la Borșa

Situația este similară și în județul Maramureș, unde în Borșa ninge ca în mijlocul iernii. Pe traseele montane s-a depus deja un strat consistent de zăpadă, iar condițiile meteo sunt dificile pentru turiști și localnici.

Jandarmii montani au transmis avertizări pentru cei care intenționează să petreacă minivacanța de Paște în zonă, recomandând echipament adecvat sezonului rece.

Avertisment pentru turiști

Autoritățile atrag atenția că:

turiștii trebuie să poarte haine groase, de iarnă

mașinile trebuie echipate obligatoriu cu anvelope de iarnă

traseele montane pot deveni periculoase în aceste condiții

De asemenea, celor care aleg să urce pe munte li se recomandă să analizeze cu atenție dificultatea traseului și să evite zonele riscante.

Iarnă în toată regula, chiar înainte de Paște

Deși ne aflăm în pragul sărbătorilor pascale, vremea din zonele montane amintește mai degrabă de lunile de iarnă. Meteorologii avertizează că episoadele de ninsoare și temperaturile scăzute pot continua în următoarele zile, menținând condițiile dificile pe drumurile de munte.

Autoritățile rămân în alertă și fac apel la prudență din partea tuturor celor care tranzitează sau vizitează aceste regiuni.