Reprezentanții CNA și-au exprimat disponibilitatea de a participa la lucrările Comisiei la o dată ulterioară, care să fie anunțată din timp și să nu interfereze cu ședințele publice ale Consiliului.

”În atenția: domnului Mihail Neamțu, președinte

Stimate Domnule Președinte,

Vă mulțumim pentru invitația de a participa la lucrările Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților, programate pentru joi, 09.04.2026, ora 14:00.

Ne exprimăm regretul de a nu putea onora invitația dumneavoastră, deoarece solicitarea a fost primită în data de 08.04.2026, prin e-mail, după încheierea programului de lucru, și a fost înregistrată la CNA ulterior, în data de 09.04.2026. Aceasta face imposibilă participarea membrilor CNA la lucrările Comisiei într-un interval atât de scurt, ținând cont și de perioada sărbătorilor legale.

Ne exprimăm, totodată, disponibilitatea de a participa la lucrările Comisiei la o dată ulterioară, anunțată în timp util, care să nu coincidă cu ședințele publice ale CNA.

Cu stimă,

Valentin-Alexandru Jucan”, a tranmis CNA.

Citește și Membrii CNA, convocați la Comisia de Cultură. Se cer lămuriri asupra retragerii licențelor Realitatea PLUS și GOLD FM