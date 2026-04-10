Omenirea se află în pragul unei noi perioade de provocări climatice majore

Omenirea se află în pragul unei noi perioade de provocări climatice majore, pe măsură ce datele recente indică o accelerare a încălzirii globale. Cel mai nou buletin lunar publicat de observatorul european Copernicus trage un semnal de alarmă serios: după ce Terra a traversat deja cei mai calzi trei ani din istoria înregistrărilor meteorologice, probabilitatea revenirii fenomenului El Niño în a doua jumătate a acestui an crește temerile privind un nou val de recorduri de temperatură. Această perspectivă îngrijorează comunitatea științifică, deoarece un nou ciclu de încălzire s-ar suprapune peste o lume deja fragilizată de schimbările climatice antropice.

Datele oficiale arată că temperatura la suprafața oceanelor, excluzând regiunile polare, a atins în luna martie valoarea de 20,97 °C, situându-se la doar o zecime de grad sub recordul absolut stabilit în perioada similară a anului trecut. Mai mult, tabloul de bord în timp real administrat de Copernicus indică faptul că această medie continuă să crească în luna aprilie, confirmând o tendință de încălzire susținută a maselor de apă la nivel global.

El Nino și efectul de domino asupra climei globale

Revenirea fenomenului El Niño reprezintă o variabilă critică în ecuația meteorologică a anului 2026. Acest proces ciclic, care presupune încălzirea periodică la scară largă a apelor din anumite sectoare ale Oceanului Pacific, are capacitatea de a genera un efect de domino asupra climei mondiale timp de câteva luni. Istoricul recent confirmă forța acestui fenomen: ultimul episod major, desfășurat între 2023 și 2024, a contribuit decisiv la stabilirea unor temperaturi record, transformând acea perioadă în cea mai caldă din istoria măsurătorilor.

În prezent, experții observă o tranziție clară către condiții specifice acestui fenomen, în timp ce La Niña — fenomenul opus, responsabil pentru temperaturi mai scăzute — începe să se estompeze. Organizația Meteorologică Mondială a estimat deja o probabilitate ridicată pentru instalarea El Niño în lunile următoare, fapt ce ar putea amplifica fenomenele meteorologice extreme, de la ploi torențiale și cicloane devastatoare, până la intensificarea valurilor de căldură marine care distrug ecosistemele de corali.

Poluarea industrială și creșterea nivelului mărilor

Dincolo de fenomenele naturale ciclice, realitatea încălzirii de durată rămâne strâns legată de activitatea umană. Luând în calcul atât suprafețele terestre, cât și marile bazine oceanice, luna martie s-a situat pe locul al patrulea în topul celor mai calde luni înregistrate vreodată la nivel global. Valorile actuale sunt cu 1,48 °C peste mediile estimate pentru perioada preindustrială, pragul critic dinaintea utilizării masive a combustibililor fosili.

Această acumulare constantă de căldură are consecințe fizice imediate și vizibile. Încălzirea oceanelor provoacă dilatarea apei, un proces care contribuie direct la ridicarea nivelului mărilor și pune în pericol comunitățile de coastă. Astfel, suprapunerea poluării istorice cu revenirea iminentă a fenomenului El Niño creează un scenariu complex, în care adaptarea la noile extreme termice devine o necesitate urgentă pentru întreaga societate.