UPDATE 8:50 - Strâmtoarea Ormuz: Iranul anunță două rute maritime alternative, invocând posibile "mine"

Marina Gărzilor Revoluționare Iraniene a anunțat joi că navele care trec prin strâmtoarea Ormuz trebuie să utilizeze două rute alternative, apropiate de coastele iraniene, invocând posibilitatea existenței unor \"mine\" pe ruta obișnuită în largul mării, notează AFP.



\"Pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine, în coordonare cu Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (...), până la noi ordine, (navele) vor trebui să folosească rute alternative pentru traficul în strâmtoarea Ormuz\", au indicat media iraniene, citând un comunicat militar însoțit de o hartă maritimă care arată itinerariile la sud și la nord de insula Larak.



Pentru a intra în Golf dinspre Marea Arabiei, navele trebuie să treacă printre coasta iraniană și Larak, zonă supranumită \"taxa de tranzit a Teheranului\" de către publicația maritimă de referință Lloyd\"s List. Ruta de ieșire din Golf trece la sud de această insulă, evitând ruta obișnuită mai aproape de coasta Omanului.



Traversările recente par să fi folosit această rută alternativă prin apele teritoriale iraniene.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Continuarea activităţii militare în Liban reprezintă un pericol grav pentru armistiţiu şi pentru eforturile depuse în favoarea unei păci durabile şi generale în regiune”, a afirmat, într-un comunicat, purtătorul de cuvânt al lui Antonio Guterres, secretarul general al ONU, care îşi reiterează apelurile la încetarea imediată a ostilităţilor.

Libanul, punct major de tensiune în armistițiul SUA–Iran

Atacurile israeliene asupra Libanului ar fi făcut, miercuri, 254 de morţi, potrivit autorităţilor libaneze.

Problema libaneză se impune ca principalul punct de fricţiune al armistiţiului dintre SUA şi Iran.

Din partea americană, vicepreşedintele JD Vance a spus miercuri că Iranul este cel care trebuie să decidă „dacă doreşte ca armistiţiul să eşueze din cauza Libanului”, subliniind că acest conflict „nu are nicio legătură” cu iranienii.

Casa Albă a confirmat că Libanul nu este inclus în acordul de armistiţiu. Dar, din partea iraniană, preşedintele Massoud Pezeshkian a insistat asupra faptului că un armistiţiu în Liban figurează printre „condiţiile esenţiale” ale planului în zece puncte al Teheranului. Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a mers mai departe, considerând armistiţiul „nerezonabil”, întrucât trei dintre cele zece principii ar fi fost deja „încălcate”.

Emmanuel Macron, la rândul său, a insistat pe lângă Donald Trump şi Massoud Pezeshkian asupra necesităţii includerii Libanului pentru ca armistiţiul să fie „credibil şi durabil”.

Libanul a decretat joi zi de doliu naţional.