Potrivit datelor, AUR rămâne principala opțiune electorală cu un scor de 36% din totalul votanților deciși să participe la alegeri. Deși ușor sub pragul de 40%, partidul își consolidează poziția dominantă.

Pe locul al doilea se află, la egalitate, două formațiuni din actuala alianță de guvernare: PSD și USR, fiecare cu câte 18%.

PNL, cel de-al treilea partid din coaliția de guvernare, ocupă poziția a patra, cu 16%, ușor în urma partenerilor săi.

În zona pragului electoral se regăsește UDMR, cotată la 4%, în timp ce restul formațiunilor politice înregistrează scoruri marginale, de cel mult 2%.

În ceea ce privește încrederea în politicieni, liderul AUR, George Simion, ocupă primul loc cu 29%, confirmând trendul ascendent din ultimele luni.

Pe poziția a doua se află Diana Șoșoacă, liderul SOS România, cu 21%, urmată îndeaproape de președintele României, Nicușor Dan, care înregistrează 19%.

Pe locurile următoare se situează în jurul valorii de 18% următorii: Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD, sunt la egalitate, urmați de premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, cu 17%.

După primii clasați, se conturează un al doilea eșalon de lideri politici, cu niveluri de încredere semnificativ mai reduse. În fruntea acestuia se află primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cu 13%, urmat de Cătălin Predoiu, cu 10%.

Sub pragul de 10% se regăsesc mai mulți lideri politici:

- Petrișor Peiu (AUR): 9%

- Dominic Fritz (USR): 9%

- Daniel Băluță (PSD): 8%

- Dan Dungaciu (AUR): 8%

- Ana Maria Gavrilă (POT): 8%

În continuare, Cătălin Drulă, vicepreședinte USR, este cotat la 7%.

Clasamentul este încheiat de doi lideri politici cu un nivel foarte scăzut de încredere, de doar 3%: Claudiu Manda (PSD) și Dan Motreanu (PNL).

Sondajul a fost realizat de Sociopol în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026, pe un eșantion național reprezentativ de 1.008 persoane. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI), iar marja de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.