Sondaj Sociopol: AUR domină scena politică, iar George Simion conduce detașat în topul încrederii

George Simion / Președintele AUR
George Simion / Președintele AUR

Un sondaj realizat de Sociopol la începutul lunii aprilie 2026 conturează o imagine clară a scenei politice din România: AUR se menține pe primul loc în intenția de vot, în timp ce liderul său, George Simion, este în fruntea clasamentului încrederii în politicieni.

Potrivit datelor, AUR rămâne principala opțiune electorală cu un scor de 36% din totalul votanților deciși să participe la alegeri. Deși ușor sub pragul de 40%, partidul își consolidează poziția dominantă.

Pe locul al doilea se află, la egalitate, două formațiuni din actuala alianță de guvernare: PSD și USR, fiecare cu câte 18%.

PNL, cel de-al treilea partid din coaliția de guvernare, ocupă poziția a patra, cu 16%, ușor în urma partenerilor săi.

În zona pragului electoral se regăsește UDMR, cotată la 4%, în timp ce restul formațiunilor politice înregistrează scoruri marginale, de cel mult 2%.

În ceea ce privește încrederea în politicieni, liderul AUR, George Simion, ocupă primul loc cu 29%, confirmând trendul ascendent din ultimele luni.

Pe poziția a doua se află Diana Șoșoacă, liderul SOS România, cu 21%, urmată îndeaproape de președintele României, Nicușor Dan, care înregistrează 19%.

Pe locurile următoare se situează în jurul valorii de 18% următorii: Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD, sunt la egalitate, urmați de premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, cu 17%.

După primii clasați, se conturează un al doilea eșalon de lideri politici, cu niveluri de încredere semnificativ mai reduse. În fruntea acestuia se află primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cu 13%, urmat de Cătălin Predoiu, cu 10%.

Sub pragul de 10% se regăsesc mai mulți lideri politici:
- Petrișor Peiu (AUR): 9%
- Dominic Fritz (USR): 9%
- Daniel Băluță (PSD): 8%
- Dan Dungaciu (AUR): 8%
- Ana Maria Gavrilă (POT): 8%
În continuare, Cătălin Drulă, vicepreședinte USR, este cotat la 7%.

Clasamentul este încheiat de doi lideri politici cu un nivel foarte scăzut de încredere, de doar 3%: Claudiu Manda (PSD) și Dan Motreanu (PNL).

Sondajul a fost realizat de Sociopol în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026, pe un eșantion național reprezentativ de 1.008 persoane. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI), iar marja de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.