Potrivit relatărilor din presa chineză, studenții plătesc între 40 și 60 de yuani (aproximativ 6–9 dolari) pe zi pentru a folosi astfel de ochelari, transformând o tehnologie avansată într-un „instrument” de fraudă academică.

Tehnologie avansată, folosită în scopuri discutabile

Ochelarii inteligenți sunt echipați cu camere și funcții audio, fiind alimentați de modele de inteligență artificială de tip ChatGPT. Aceștia pot scana întrebările de examen și pot oferi răspunsuri în timp real, afișate direct pe lentile, fără ca profesorii să observe, scrie MSN.

Deși astfel de dispozitive există de ceva vreme, versiunile recente dezvoltate de companii precum Xiaomi sau Alibaba Group sunt mult mai discrete, având un design care le face greu de deosebit de ochelarii obișnuiți.

Interzise la examenele importante, dar folosite în continuare

Autoritățile au interzis utilizarea acestor dispozitive la examenele naționale majore și la cele pentru funcții publice, însă ele continuă să fie folosite în testările obișnuite din universități și școli.

Un raport citat de publicații internaționale arată că fenomenul a luat amploare, iar studenții sunt tot mai tentați să folosească aceste „scurtături tehnologice” pentru a obține rezultate mai bune.

Cum lovește China în SUA și Israel prin Iran fără să tragă un singur glonț. Sateliții care ghidează rachetele, jocul murdar din spatele frontului

Experimente care ridică semne de întrebare

Într-un experiment realizat de cercetători de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong, un student care a folosit astfel de ochelari a obținut rezultate spectaculoase: locul 5 dintr-un total de 100 de participanți, cu o medie de 92,5 puncte din 100, în timp ce media generală a fost de doar 72.

Rezultatele evidențiază potențialul acestei tehnologii, dar și riscurile evidente pentru integritatea sistemului educațional.

O piață de închiriere care explodează

Deși prețul de achiziție al ochelarilor inteligenți poate varia între 270 și peste 1.000 de dolari, mulți studenți aleg varianta închirierii, mult mai accesibilă.

Platformele de tip second-hand, precum Xianyu, oferă zeci de opțiuni de închiriere, la costuri zilnice reduse. Astfel, tehnologia devine ușor de accesat chiar și pentru cei cu bugete limitate.

Mărturii din interiorul fenomenului

Studenții nu se feresc să recunoască utilizarea acestor dispozitive. O studentă din provincia Hebei, pe nume Vivian, a declarat că folosește ochelarii pentru a evita eșecul la materiile dificile și chiar îi închiriază altor colegi.

Funcționarea este relativ simplă: utilizatorul folosește un mic dispozitiv de tip inel pentru a captura întrebările, iar acestea sunt transmise către modelul AI, care procesează informația și afișează răspunsul direct în câmpul vizual al utilizatorului.

Între inovație și fraudă

Cazul ridică întrebări serioase despre modul în care tehnologia influențează educația și limitele dintre inovație și înșelăciune. Pe de o parte, ochelarii inteligenți reprezintă un progres tehnologic remarcabil, dar utilizarea lor în acest mod pune presiune pe sistemele de evaluare și pe integritatea academică.

Fenomenul pare să fie în creștere, iar autoritățile se confruntă cu o provocare din ce în ce mai mare în a ține pasul cu noile metode de fraudă digitală.

„Dacă inima îți bate, te găsim!” Tehnologia secretă prin care CIA a reușit să îl găsească pe pilotul american într-o peșteră din Iran