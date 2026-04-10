Mesaj oficial trimis angajaților Casei Albe

Conform unor oficiali citați de CBS News, Biroul de Management al Casei Albe a transmis un e-mail către personalul instituției, în care avertiza asupra riscurilor legale asociate utilizării informațiilor nepublice în tranzacții pe platforme de predicții online.

Contextul acestui mesaj a fost generat de apariția unor articole de presă care au ridicat semne de întrebare cu privire la posibile situații în care oficiali guvernamentali ar fi profitat de accesul la informații sensibile pentru câștiguri personale.

„Relatările recente din presă au ridicat îngrijorări legate de folosirea informațiilor guvernamentale nepublice pentru a plasa pariuri pe piețe de predicții online”, se arată în mesaj.

Documentul subliniază fără echivoc caracterul ilegal al acestor practici: „este o infracțiune penală folosirea informațiilor nepublice pentru cumpărarea sau vânzarea acestor contracte”.

Platformele vizate: pariuri pe politică și economie

În comunicarea internă sunt menționate explicit platforme precum Kalshi și Polymarket, unde utilizatorii pot paria pe probabilitatea producerii unor evenimente majore, inclusiv decizii politice sau evoluții economice.

Angajaților li s-a reamintit, de asemenea, că legislația federală interzice folosirea informațiilor interne în scopul obținerii de beneficii financiare, fie personale, fie pentru alte persoane.

Reacția administrației Trump

Casa Albă a confirmat existența mesajului și a reiterat obligațiile etice ale angajaților guvernamentali. Purtătorul de cuvânt David Ingle a precizat că regulile sunt clare și trebuie respectate fără excepție.

„Președintele Trump a fost foarte clar: membrii Congresului și oficialii guvernamentali nu ar trebui să folosească informații nepublice pentru câștiguri financiare”, a declarat acesta.

În același timp, reprezentantul administrației a respins acuzațiile neprobate: orice sugestie privind implicarea unor oficiali în astfel de activități, în lipsa dovezilor, este „nefondată și iresponsabilă”.

Suspiciuni după mișcări suspecte pe piața petrolului

Avertismentul transmis angajaților vine la scurt timp după un episod care a atras atenția analiștilor financiari. Pe 23 martie, cu puțin timp înainte ca Donald Trump să anunțe pe platforma Truth Social amânarea unor atacuri asupra infrastructurii energetice din Iran, au fost observate mișcări neobișnuite pe piața petrolului.

Conform relatărilor Bloomberg și Financial Times, tranzacțiile cu contracte futures au crescut brusc chiar înainte de anunțul oficial, ceea ce a alimentat speculațiile privind un posibil acces anticipat la informații sensibile.

Piețele de predicții, sub lupa autorităților

În ultimii ani, platformele de tip prediction market au câștigat tot mai mult teren, oferind utilizatorilor posibilitatea de a paria pe evenimente politice, economice sau sociale.

Această popularitate vine însă la pachet cu îngrijorări din partea autorităților, care analizează atent riscurile legate de reglementare și utilizarea informațiilor privilegiate.

Mesajul transmis la Casa Albă se înscrie în acest context mai larg, reprezentând o reamintire fermă a limitelor legale și etice impuse funcționarilor publici.

