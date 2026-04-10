'Un autocar a căzut într-o râpă', au anunțat serviciile de salvare pe platforma X, precizând că există 'un bărbat decedat, trei răniți grav și 11 răniți ușor'.



Fotografii difuzate de serviciile de salvare au arătat autocarul răsturnat pe o parte, căzut pe versantul unui munte de-a lungul drumului.

Naționalitatea victimelor nu a fost comunicată, însă Hector Cabrera, responsabil al serviciilor de urgență din La Gomera, a explicat la postul public TVE că pasagerii autocarului 'erau cazați la un complex hotelier' de pe insulă.



Insulele Canare, o destinație turistică foarte apreciată, au primit anul trecut 15,7 milioane din cei aproape 100 milioane de vizitatori înregistrați în toată Spania, potrivit Institutul național de statistică (INE).

Accident tragic în Hunedoara: un bărbat a murit, iar patru tineri au fost răniți