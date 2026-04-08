Mai multe surse susțin că secretarul apărării, Pete Hegseth, ar fi prezentat o imagine distorsionată a conflictului din Iran, atât în fața publicului, cât și în fața liderului de la Casa Albă.

Potrivit unor oficiali citați de presa americană, modul în care Hegseth a ales să comunice situația de pe front ar fi contribuit la o percepție nerealistă asupra progresului militar.

„Pete nu-i spune adevărul președintelui”

Discuțiile tensionate din interiorul administrației au fost confirmate de mai multe surse, care au descris o ruptură între realitatea din teren și mesajele transmise la vârful puterii.

„Pete nu-i spune adevărul președintelui”, a declarat un oficial din administrație pentru Washington Post. „Rezultatul este că Trump iese public și repetă informații înșelătoare”.

Războiul prezentat ca o serie de victorii

În mod constant, șeful Pentagonului ar fi descris conflictul din Orientul Mijlociu drept o succesiune de victorii pentru Statele Unite. Însă realitatea ar fi mult mai complicată, mai ales în contextul în care au fost doborâte avioane de luptă americane, iar conflictul continuă să se prelungească.

Filmulețe montate și o imagine „prea bună”

Sursele citate susțin că Hegseth i-ar fi prezentat lui Trump rapoarte sub forma unor videoclipuri scurte, atent montate, care arătau explozii, bombardamente și lovituri asupra unor ținte iraniene.

Aceste imagini ar fi creat impresia că SUA se află în pragul unei victorii decisive, în timp ce situația reală din teren era mult mai nuanțată, potrivit oficialilor familiarizați cu discuțiile.

Declarații exagerate despre capacitățile Iranului

Hegseth ar fi susținut în repetate rânduri că SUA au „distrus în mod covârșitor” programele de rachete și drone ale Iranului. Pe 31 martie, acesta afirma că nivelul lansărilor iraniene a scăzut la cel mai redus punct din întregul conflict.

Totuși, oficiali din administrație au contrazis aceste afirmații, indicând existența unor perioade anterioare cu activitate și mai redusă, în special pe 14, 15 și 22 martie.

„Documente care circulă intern contrazic afirmațiile lui Hegseth”, a spus un oficial.

Diferențe între liderii militari

În timp ce Hegseth vorbea despre „control complet asupra spațiului aerian iranian”, generalul Dan Caine, șeful militar al armatei SUA, a evitat să transmită un mesaj atât de categoric, sugerând că riscurile rămân.

Cu toate acestea, influența secretarului apărării asupra președintelui ar fi fost semnificativă, Donald Trump reluând frecvent în declarațiile publice ideea unei superiorități totale.

Trump, convins că Iranul este „decimat”

Într-o ședință de cabinet, Trump afirma: „I-am decimat ca forță militară. Fără forțe aeriene, fără marină, foarte puține rachete rămase. Am distrus atât de multe. Este greu să le producă, la fel și în cazul dronelor”.

La un summit dedicat investitorilor, acesta mergea și mai departe: „Lovim ținte și, din nou, ei nu au apărare antiaeriană. Așa că zburăm deasupra și căutăm orice dorim și lovim”.

Declarațiile au fost urmate, la scurt timp, de doborârea unor avioane americane, eveniment care a pus sub semnul întrebării aceste evaluări.

Pentagonul respinge acuzațiile

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a reacționat dur la aceste informații, acuzând presa că promovează o narațiune falsă.

„După două dintre cele mai îndrăznețe și reușite operațiuni de salvare din istoria militară, The Washington Post promovează o poveste falsă despre eșec. Este revoltător să vedem organizații media mainstream precum The Washington Post acționând, practic, împotriva militarilor noștri și promovând o narațiune complet falsă pentru a crea impresia, în rândul publicului și al adversarilor noștri, că armata Statelor Unite eșuează - totul pentru a câștiga puncte ieftine împotriva președintelui Trump și a secretarului Hegseth”, a declarat acesta.

Casa Albă susține că Trump avea „imaginea completă”

Și reprezentanții Casei Albe au respins ideea că președintele ar fi fost dezinformat.

„Așa cum a spus secretarul Hegseth, în timp ce armata Statelor Unite continuă să îndeplinească sau să depășească toate obiectivele stabilite în cadrul Operațiunii Epic Fury, ne așteptăm în continuare ca iranienii să riposteze. Președintele Trump a știut întotdeauna acest lucru și a avut mereu o imagine completă asupra conflictului. Nimic nu l-a surprins pe el sau pe planificatorii noștri militari, care au fost pregătiți pentru orice posibil scenariu.”

