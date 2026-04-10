Rețeta clasică se bazează pe ingrediente simple, precum carne de miel, usturoi, condimente și vin alb, dar secretul gustului desăvârșit stă în echilibrul aromelor și în timpul de coacere.

Carnea se condimentează cu sare, piper, boia dulce, cimbru și rozmarin, se unge cu ulei și se lasă la marinat pentru intensificarea gustului.

După marinare, mielul se așază în tavă alături de vin, apă sau supă și câteva foi de dafin, apoi se acoperă și se lasă la cuptor timp de aproximativ două ore. În ultima parte a coacerii, folia se îndepărtează pentru a permite rumenirea uniformă, iar friptura se stropește periodic cu sosul din tavă pentru a rămâne fragedă și suculentă.

Preparatul se servește cald, de obicei alături de garnituri tradiționale, cartofi copți, legume sau salată verde, completând perfect atmosfera festivă a Sărbătorilor Pascale.