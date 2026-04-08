„Președintele (american) Donald Trump a luat la cunoștință aceste informații înainte ca eu să vin aici (la conferința de presă)”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Este complet inacceptabil. Încă o dată, acesta este un exemplu în care ceea ce spun în mod public nu este ceea ce spun în privat”, a adăugat ea, făcând referire la autoritățile iraniene.

Leavitt a precizat că Washingtonul „a observat o creștere a traficului prin strâmtoare” în cursul zilei de miercuri, însă a evitat să ofere detalii suplimentare privind posibile măsuri de răspuns.

Anterior, agenția iraniană Fars anunțase că „în ultimele ore, trecerea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz a fost complet întreruptă”. Potrivit aceleiași surse, decizia ar fi fost luată „după atacul israelian împotriva Libanului, care încalcă armistițiul” încheiat între Teheran și Washington.

Strâmtoarea Ormuz, aflată între Iran și Oman, este una dintre cele mai strategice rute maritime din lume, prin care tranzitează zilnic aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol.