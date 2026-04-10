Acuzații privind planuri secrete în interiorul UE

În comunicat, citat de TASS, SVR susține că la nivelul instituțiilor europene ar avea loc „lucrări secrete” pentru evaluarea opțiunilor de creare a unei infrastructuri capabile să susțină producția de arme nucleare.

„Lucrări secrete au început în coridoarele nesfârșite ale sediului UE pentru a studia modalitățile de creare a propriilor capacități de producție a armelor nucleare, oficialii UE susținând, în mod natural, că singurul scop este descurajarea amenințării ruse imaginare. Se pare că [președinta Comisiei Europene] Ursula von der Leyen și complicii săi consideră rolul de instigatori de război în conflictul din Ucraina ca fiind prea modest. Ei par să viseze la gloria malefică a liderilor Germaniei naziste care au declanșat Al Doilea Război Mondial”, se arată în declarația SVR.

Avertismente privind securitatea globală

Serviciul rus de informații susține că liderii Uniunii Europene și ai unor state membre ar manifesta o „iresponsabilitate politică” ce ar putea afecta arhitectura globală de securitate.

„Liderii UE și ai mai multor state membre de top au ajuns la fundul nebuniei lor și al iresponsabilității politice, înrădăcinate într-o ură anormală față de Rusia. Conform informațiilor obținute de SVR, de această dată UE condusă de Bruxelles a pornit pe o cale periculoasă de subminare inevitabilă a arhitecturii globale de securitate și a sistemului internațional de neproliferare a armelor de distrugere în masă”, afirmă sursa citată.

Acuzații privind strategia de comunicare a Bruxellesului

În aceeași declarație, SVR susține că oficialii europeni ar încerca să evite atenția publică asupra unor astfel de planuri, continuând în același timp să invoce dependența de „umbrela nucleară” a Statelor Unite.

Cum să supraviețuiești unui atac nuclear: ghid esențial cu pași care îți pot salva viața

„Conducerea UE se așteaptă ca o astfel de atitudine să îi cumpere timp pentru a-și stabili în mod ascuns capacitățile nucleare și pentru a pregăti opinia publică pentru o decizie politică de achiziționare a armelor nucleare”, se mai arată în comunicat.

Posibilă doctrină nucleară paneuropeană

SVR afirmă, de asemenea, că Regatul Unit și Franța ar putea coordona tot mai strâns doctrinele lor nucleare, ceea ce ar putea duce, în timp, la o doctrină de descurajare la nivel european.

Potrivit declarației, această eventuală strategie ar include contribuții financiare și logistice din partea statelor membre care nu dețin arme nucleare și chiar posibilitatea unei structuri de comandă nucleare independente la nivelul Uniunii Europene.

Referiri la capacități industriale din state membre

Serviciul rus de informații susține că mai multe state europene ar avea deja expertiză industrială relevantă pentru componente ale armamentului nuclear, enumerând Germania, Italia, Cehia, Belgia, Olanda, Suedia și Spania.

În același timp, SVR afirmă că anumite infrastructuri civile și cercetare nucleară ar putea, teoretic, contribui la dezvoltarea unor astfel de capacități.

Avertisment către SUA și comunitatea internațională

În finalul declarației, SVR face apel către Statele Unite și alte state să acționeze pentru a împiedica o astfel de evoluție, susținând că ar putea declanșa o nouă cursă a înarmării nucleare.

„Dorim să atragem atenția administrației SUA și liderilor tuturor celorlalte țări asupra necesității de a face tot posibilul pentru a preveni ca UE să creeze propriile arme nucleare, deoarece acest lucru ar duce inevitabil la o nouă rundă a cursei înarmării nucleare”, conchide Serviciul de Informații Externe al Rusiei.

Donald Trump: „Îi vom trimite înapoi în epoca de piatră”. Președintele american anunță noi lovituri „extrem de dure” împotriva Iranului - VIDEO