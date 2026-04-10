„Cred într-un scor de de minim 35% și în aceste condiții AUR va fi primul partid și, în consecință, va putea să găsească niște aliați la guvernare, pentru că nu o poate face de unul singur. Iar acest gen de alianțe, desigur că se discută atunci, dar vă spun încă de pe acuma cu certitudine.”

Piperea a precizat că, în opinia sa, anumite formule politice sunt excluse.

„Nu numai o opinie personală, este și ceea ce extrag din ceea ce s-a susținut până acum de către Simion, Peiu și, respectiv, Lungaciu: cu PSD, aripa Grindeanu, sau mă rog, formula Grindeanu, nu se poate face niciun fel de discuție, nici acum și nici în toamnă. Și, de asemenea, cu PNL, formula Boloșan, nu se poate face niciun fel de discuție. Nu pentru că am avea noi vreo idiosincrazie față de cele două partide, ci pentru că este fix invers. I-ați auzit de nenumărate ori până acuma că nu se pot face discuții cu extremiștii, cu cutare, cu cutare. Sunt niște poduri, niște punți pe care le-au aruncat în aer pe stilul în care se aruncă în aer dușmanul într-un război și după aceea încerci să faci o discuție de pace cu el și nu se mai poate,”a declarat Piperea într-o intervenție la Realitatea Plus.