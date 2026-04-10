Armistițiu anunțat de Kremlin pentru Paște

Președintele Vladimir Putin a decis instituirea unui armistițiu cu ocazia sărbătorilor pascale ortodoxe. Potrivit unui comunicat oficial al Kremlinului, încetarea focului ar urma să intre în vigoare sâmbătă, 11 aprilie, începând cu ora 16:00 (ora locală), și să se încheie la finalul zilei de duminică, 12 aprilie.

Decizia vine în contextul în care anterior autoritățile de la Kiev propuseseră o măsură similară, însă inițiativa fusese respinsă de partea rusă. Anunțul actual este interpretat de analiști ca un posibil semnal de deschidere spre dialog, chiar dacă temporar.

Diplomația se mută la Washington

În paralel cu evoluțiile de pe front, negocierile diplomatice continuă în Statele Unite. Emisarul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, se află într-o vizită oficială la Washington, unde are întrevederi cu reprezentanți ai administrației conduse de Donald Trump.

Discuțiile vizează atât posibilitatea unui acord de pace în Ucraina, cât și relansarea cooperării economice dintre cele două state. Vizita are loc într-un moment sensibil, înainte de expirarea unei derogări americane privind sancțiunile aplicate exporturilor de petrol rusesc.

Posibile negocieri trilaterale

Autoritățile ruse și-au exprimat speranța că dialogul diplomatic va continua într-un format extins. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat recent că Moscova își dorește reluarea negocierilor trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite.

Această poziție vine după evoluții recente pe scena internațională, care ar putea crea premisele unor noi discuții de pace. Rămâne de văzut dacă armistițiul temporar de Paște va contribui la detensionarea situației sau va rămâne doar un gest simbolic.

Un conflict fără final clar

După peste patru ani de confruntări, războiul din Ucraina continuă să afecteze stabilitatea regională și globală. În ciuda inițiativelor diplomatice și a pauzelor temporare în lupte, perspectivele unei soluții durabile rămân incerte.

Evenimentele din aceste zile ar putea reprezenta însă un nou punct de plecare pentru negocieri, într-un conflict care pare departe de a se încheia.