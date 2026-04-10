Starmer a afirmat că i-a spus lui Trump că, pentru ca încetarea focului cu Iranul să se menţină, aceasta trebuie să implice ţările vecine din Golful Persic, potrivit news.ro.

„Dacă se doreşte ca armistiţiul să se menţină – şi sperăm că aşa va fi – acesta (Trump - N.R.) trebuie să le implice. Ele au opinii foarte ferme cu privire la Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Starmer, vorbind din Qatar.

El a continuat spunând că cei doi lideri au petrecut cea mai mare parte a convorbirii discutând despre importanţa unui plan pentru deplasarea navelor prin această cale navigabilă cheie. Analiştii spun că incertitudinea din jurul strâmtorii face ca tranzitul să fie încă prea riscant în acest moment.

Convorbirea telefonică a lui Starmer cu Trump are loc pe fondul relaţiilor tensionate recente dintre SUA şi Marea Britanie, precum şi al tensiunilor mai ample dintre administraţia Trump şi NATO.

Anterior, Keir Starmer a declarat că este „sătul” de efectul pe care acţiunile lui Donald Trump în Orientul Mijlociu îl au asupra âopiniei publice britanice, făcând în acelaşi timp o comparaţie între preşedintele american şi Vladimir Putin, relatează The Guardian.