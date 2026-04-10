Emisarul lui Putin, în dialog direct cu administrația americană

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, se află în aceste zile la Washington, unde poartă discuții cu oficiali din administrația președintelui american Donald Trump.

Pe agenda întâlnirilor se află două teme majore: posibilitatea unui acord de pace în Ucraina și reluarea cooperării economice dintre Statele Unite și Rusia, în contextul tensiunilor generate de conflictul în desfășurare.

Vizită strategică înaintea unei decizii-cheie

Momentul ales pentru această deplasare nu este deloc întâmplător. Statele Unite urmează să decidă dacă vor prelungi derogarea de la sancțiunile impuse petrolului rusesc, măsură care expiră pe 11 aprilie.

Această decizie este considerată crucială pentru piața globală a energiei, iar discuțiile purtate la Washington ar putea influența direcția pe care o vor lua autoritățile americane.

În același timp, Moscova își exprimase anterior speranța că Washingtonul va putea reveni la masa negocierilor privind Ucraina, în format trilateral, alături de Kiev.

Kremlinul vorbește despre reluarea negocierilor

Referindu-se la această posibilitate, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declara miercuri: „Sperăm că, într-un viitor previzibil, (SUA) vor avea mai mult timp și mai multe oportunități pentru întâlniri în format trilateral".

Declarația face trimitere la discuțiile care ar urma să implice Rusia, Ucraina și Statele Unite, într-un efort comun de a găsi o soluție diplomatică pentru conflict.

Derogarea care ține în echilibru piața petrolului

La începutul lunii martie, autoritățile americane au introdus o derogare temporară de 30 de zile, care permite statelor să continue achizițiile de petrol și produse petroliere rusești aflate deja în tranzit maritim.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a explicat atunci că măsura a fost necesară pentru a calma piețele globale, afectate de tensiunile generate de conflictul cu Iranul.

Licența emisă de Washington autorizează livrarea și comercializarea țițeiului rusesc încărcat pe nave începând cu 12 martie, urmând să expire pe 11 aprilie, conform informațiilor furnizate de Departamentul Trezoreriei.

Mizele din spatele ușilor închise

Discuțiile aflate în desfășurare la Washington vin într-un context geopolitic complicat, în care deciziile privind sancțiunile, energia și negocierile de pace sunt strâns legate între ele. Vizita lui Kirill Dmitriev este văzută ca o posibilă deschidere către noi negocieri, dar și ca un test pentru relațiile dintre cele două puteri.

