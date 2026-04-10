Lagarde a subliniat că instituția pe care o conduce „nu va ezita să acționeze” pentru a readuce inflația la ținta de 2% a BCE, potrivit nytimes.com.

Amenințarea unei inflații mai mari se extinde asupra Europei, iar creșterea abruptă a prețurilor la energie și efectele indirecte ale conflictului sunt așteptate să afecteze economia întregii regiuni.

În prezent, prețurile gazelor naturale în Europa sunt cu aproximativ 40% mai ridicate față de nivelul de la sfârșitul lunii februarie, înainte de atacurile americane și israeliene asupra Iranului.

Rata anuală a inflației în zona euro a urcat la 2,5% în martie, față de 1,9% în februarie. În acest context, investitorii anticipează că BCE și Banca Angliei ar putea majora ratele dobânzilor în 2026, o schimbare de direcție față de așteptările anterioare, care vizau menținerea sau chiar reducerea dobânzilor.

Potrivit piețelor futures, traderii pariază pe cel puțin două creșteri de câte 0,25 puncte procentuale ale ratei dobânzii de politică monetară a BCE, prima fiind posibilă chiar în această lună. Și Banca Angliei ar urma să majoreze dobânda de referință de una-două ori în cursul anului, pe fondul unei inflații britanice ce depășea deja 3% înainte de izbucnirea conflictului.

Prognozele referitoare la inflația din Regatul Unit s-au deteriorat semnificativ: banca centrală estimează acum o rată de aproximativ 3,5% pentru luna martie, cu o jumătate de punct mai mare decât previziunea anterioară, și se așteaptă ca această tendință să persiste în jurul nivelului de 3% până în trimestrul al treilea.

Creșterea prețurilor la energie determină totodată presiuni fiscale la nivel european. Bruxelles-ul avertizează guvernele să nu recurgă la măsuri excesive de compensare a costurilor, pentru a evita declanșarea unei crize bugetare. Italia, Polonia și Spania au redus deja taxele pe carburanți, iar alte state insistă pentru relaxarea regulilor europene privind ajutorul de stat. Roma face presiuni asupra Comisiei Europene pentru a flexibiliza constrângerile fiscale, în vederea oferirii unei marje mai mari de manevră bugetară.