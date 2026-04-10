Intervenție de amploare la ieșirea din Mediaș

Potrivit autorităților, accidentul a avut loc pe DJ 141, la ieșirea din Mediaș spre localitatea Moșna. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au mobilizat resurse importante pentru gestionarea situației.

Printre forțele trimise se numără echipaje SMURD, autospeciale de stingere, o unitate de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple și mai multe ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Persoane încarcerate și răniți

Primele informații indică faptul că cel puțin două persoane au fost prinse între fiarele contorsionate ale mașinilor și au necesitat intervenția echipajelor de descarcerare. Reprezentanții ambulanței au precizat că numărul persoanelor încarcerate ar putea fi mai mare.

Victimele primesc îngrijiri medicale la fața locului, urmând să fie transportate la spital în funcție de gravitatea rănilor.

Elicopter SMURD, solicitat în sprijin

Având în vedere gravitatea accidentului, a fost alertat și un elicopter SMURD de la Târgu Mureș, pentru a interveni rapid în cazul victimelor aflate în stare critică.

Circulația rutieră în zona accidentului este blocată total, iar polițiștii au instituit restricții pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.