Armistițiu pe toate fronturile, pentru 32 de ore

Potrivit informațiilor oficiale, ordinul transmis trupelor ruse prevede încetarea focului „în toate direcțiile”, începând cu ora 16:00 pe 11 aprilie și până la finalul zilei de 12 aprilie 2026. În total, este vorba despre o pauză de aproximativ 32 de ore în ostilități.

Anunțul ar avea legătură directă cu apropierea sărbătorii de Paște ortodox, un moment cu puternică încărcătură religioasă în regiune.

Propunerea pentru un astfel de armistițiu ar fi fost transmisă anterior de către președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, prin intermediul unor negociatori americani, în contextul în care discuțiile de pace au fost afectate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Până în acest moment, liderul de la Kiev nu a oferit un răspuns oficial la anunțul făcut de Moscova, scrie TheSun.

Precedentul care ridică semne de întrebare

Deși ideea unei încetări temporare a focului ar putea părea un pas înainte, experiența anului trecut ridică semne serioase de întrebare. În 2025, Vladimir Putin a făcut un anunț similar, promițând oprirea luptelor de Paște.

La scurt timp însă, Volodimir Zelenski a acuzat că armata rusă nu a respectat acordul.

„Armata rusă a încălcat armistițiul lui Putin de peste 2.000 de ori”, declara atunci liderul ucrainean.

Acest precedent alimentează scepticismul privind respectarea noii înțelegeri.

Zelenski insistă pe ideea unui armistițiu

Cu doar o zi înainte de anunțul Moscovei, președintele Ucrainei a reiterat că un armistițiu ar trebui să fie primul pas spre încheierea conflictului.

„Exemplul din Orientul Mijlociu arată clar că un armistițiu este posibil. Statele Unite au suficientă putere pentru a face acest lucru. Dacă au reușit să obțină un armistițiu în Orientul Mijlociu, atunci există suficientă forță pentru a obține unul și în războiul Rusiei împotriva Ucrainei – mai ales că Ucraina îl susține.”

Un război cu un cost uriaș

Conflictul dintre Rusia și Ucraina a provocat deja sute de mii de victime și a forțat milioane de oameni să-și părăsească locuințele. Este considerat cel mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace.

În acest context, orice tentativă de oprire a luptelor, chiar și temporară, este privită cu interes, dar și cu multă precauție.

Detalii neașteptate din viața liderului ucrainean

În paralel cu evoluțiile de pe front, Volodimir Zelenski a oferit recent și o imagine mai personală asupra vieții sale. Liderul de la Kiev a dezvăluit că vorbește aproape zilnic cu mama sa, Rimma, fost inginer.

Potrivit acestuia, dacă nu îi răspunde la telefon, aceasta îl sună de mai multe ori pe zi, uneori chiar de 10 sau 20 de ori, până când reușește să ia legătura cu el.

În timp ce pe front se anunță o pauză temporară, rămâne de văzut dacă armistițiul declarat va rezista sau va repeta scenariul controversat din anul precedent.

