Avocat din Baroul București, trimis în judecată după ce nu și-ar fi plătit pensia alimentară timp de trei ani

Sursă: Realitatea.net

Un avocat din cadrul Baroul București a fost trimis în judecată, în stare de libertate, de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fiind acuzat de abandon de familie.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu ar fi plătit timp de aproape trei ani pensia alimentară pentru cele două fiice minore ale sale, în vârstă de 15 și 11 ani.

Procurorii spun că avocatul nu a achitat pensia stabilită de instanță

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat luni că dosarul a fost finalizat pe 13 mai, iar procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a avocatului. Potrivit anchetatorilor, acesta este acuzat că, în perioada iunie 2022 – 9 mai 2025, „acţionând cu rea-credinţă”, nu a achitat pensia de întreţinere datorată celor două fete. Conform procurorilor, pensia de întreținere reprezenta 1/6 din venitul net lunar pentru fiecare copil.

Anchetatorii susțin că avocatul avea venituri în perioada respectivă

Reprezentanții Parchetului spun că avocatul ar fi realizat venituri impozabile în perioada în care nu ar fi plătit obligațiile stabilite de instanță.

„Acesta este suspectat că, în perioada iunie 2022 – 9 mai 2025, „acţionând cu rea-credinţă”, nu a achitat pensia de întreţinere, în cuantum de 1/6 din venitul net lunar, datorată fiecăreia dintre cele două fiice ale sale minore (...) deşi acesta „a realizat venituri impozabile în perioada de referinţă””, au transmis procurorii. Potrivit anchetatorilor, obligația de plată a pensiei alimentare fusese stabilită printr-o sentință civilă pronunțată de Judecătoria Cornetu în data de 24 martie 2022. Decizia a rămas definitivă prin hotărârea Tribunalului Ilfov din 12 iunie 2023 și era executorie conform Codului de procedură civilă.