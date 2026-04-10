Reducerea accizei a scăzut prea puțin prețurile carburanților. Cât plătesc șoferii acum pentru un plin

Carburanți

Prețurile carburanților au scăzut foarte puțin, dar rămân în continuare extrem de ridicate pentru că puterea de cumpărare a românilor a scăzut dramatic. După reducerea accizei, șoferii spun că diferența este doar praf în ochi pentru că prețurile ar putea crește în continuare.

Deși prețurile la combustibili au înregistrat o ușoară scădere în ultimele zile, specialiștii avertizează că puterea de cumpărare a românilor rămâne foarte mică. La o stație de alimentare din Capitală, un litru de motorină premium costă 10 lei și 49 de bani, în timp ce motorina standard se vinde cu 9 lei și 67 de bani.

Situația este ceva mai bună în privința benzinei: un litru de benzină premium costă 9 lei și 46 de bani, iar cea standard a coborât la 8 lei și 83 de bani. Totuși, șoferii spun că, deși prețurile au mai scăzut, diferențele nu sunt suficient de mari pentru a se resimți în buzunar.

Potrivit datelor din piață, prețurile continuă să fluctueze de la o zi la alta, fiind influențate atât de cotațiile internaționale ale petrolului, cât și de cursul valutar.

Imagine