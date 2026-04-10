Deși prețurile la combustibili au înregistrat o ușoară scădere în ultimele zile, specialiștii avertizează că puterea de cumpărare a românilor rămâne foarte mică. La o stație de alimentare din Capitală, un litru de motorină premium costă 10 lei și 49 de bani, în timp ce motorina standard se vinde cu 9 lei și 67 de bani.

Situația este ceva mai bună în privința benzinei: un litru de benzină premium costă 9 lei și 46 de bani, iar cea standard a coborât la 8 lei și 83 de bani. Totuși, șoferii spun că, deși prețurile au mai scăzut, diferențele nu sunt suficient de mari pentru a se resimți în buzunar.

Potrivit datelor din piață, prețurile continuă să fluctueze de la o zi la alta, fiind influențate atât de cotațiile internaționale ale petrolului, cât și de cursul valutar.