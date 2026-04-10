STB a anunțat cum circulă autobuzele și tramvaiele în minivacanța de Paște

Primăria Capitalei anunță că, în perioada 10 – 13 aprilie, mijloacele de transport în comun ale Societății de Transport București (STB) vor circula după un orar similar celui dintr-o zi lucrătoare, însă cu o flotă de autovehicule ușor redusă.

Potrivit municipalității, autobuzele, troleibuzele și tramvaiele vor circula între orele 05.00 și 23.00, conform graficului obișnuit de lucru, dar cu mai puține vehicule în traseu față de o zi normală de lucru.

Pentru noaptea de Înviere, STB pune la dispoziția bucureștenilor 25 de linii de noapte, ale căror trasee pot fi consultate pe site-ul oficial al societății.

De asemenea, linia de tramvaie 41 va fi menținută în circulație până în jurul orei 03.00, cu intervale de succedare de aproximativ 20 de minute.