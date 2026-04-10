Potrivit municipalității, autobuzele, troleibuzele și tramvaiele vor circula între orele 05.00 și 23.00, conform graficului obișnuit de lucru, dar cu mai puține vehicule în traseu față de o zi normală de lucru.

Pentru noaptea de Înviere, STB pune la dispoziția bucureștenilor 25 de linii de noapte, ale căror trasee pot fi consultate pe site-ul oficial al societății.

De asemenea, linia de tramvaie 41 va fi menținută în circulație până în jurul orei 03.00, cu intervale de succedare de aproximativ 20 de minute.