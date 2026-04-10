„Potrivit Corinei Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, numeroși turiști care își rezervaseră vacanțele de Paște în țări din zona Golfului și-au reconvertit pachetele pentru destinații de pe litoralul românesc, gradul de reconversie fiind estimat la 60-70%.

Aceeași incertitudine privind deplasările în apropierea zonelor de conflict i-a determinat pe mulți români să aleagă pentru Paște și stațiunile montane. Vremea mai caldă decât în mod obișnuit a permis prelungirea sezonului de primăvară, care ar putea continua până în minivacanța de 1 Mai, potrivit Radio România Actualități.

O recentă analiză XTB a evidențiat faptul că multiplele incertitudini, atât financiare, cât și de siguranță personală, i-au făcut pe mulți români să-și regândească planurile de vacanță. „Câștigă teren alternativele interne, iar pentru vacanța de Paște sunt luate în calcul opțiuni din interiorul țării, precum stațiunile montane, litoralul sau Delta Dunării”.