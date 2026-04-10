Un nume nou pe lista misterioasă

Michael David Hicks, cercetător asociat Jet Propulsion Laboratory (JPL) din cadrul NASA, a încetat din viață pe 30 iulie 2023, la vârsta de 59 de ani. Circumstanțele exacte ale morții sale nu au fost făcute publice, iar lipsa unor informații despre efectuarea unei autopsii ridică și mai multe semne de întrebare.

Cariera sa la JPL s-a întins pe parcursul a peste două decenii, între 1998 și 2022. În acest interval, Hicks a semnat peste 80 de lucrări științifice și a fost implicat în proiecte esențiale pentru cercetarea spațială, în special în studierea cometelor și a asteroizilor.

Printre misiunile la care a contribuit se numără Double Asteroid Redirection Test (DART), un experiment care a analizat posibilitatea devierii asteroizilor periculoși pentru Pământ. De asemenea, a fost parte din misiunea Deep Space 1, desfășurată în 2001, care a testat tehnologii spațiale inovatoare în timpul unei întâlniri cu o cometă.

Un tipar care dă fiori

Deși nu există acuzații oficiale de crimă în cazul lui Hicks, acesta se înscrie într-o serie de cel puțin nouă incidente recente în care persoane implicate în programe sensibile – fie ele spațiale sau nucleare – au murit sau au dispărut în condiții neclare.

Mai multe dintre aceste cazuri au legături directe cu JPL. Monica Reza, care ocupa funcția de directoare a grupului de procesare a materialelor, a dispărut fără urmă în iunie 2025, la doar câteva luni de la începutul activității sale.

Un alt nume este cel al lui Frank Maiwald, coleg al lui Hicks, care a murit în iulie 2024, la vârsta de 61 de ani. Informațiile despre decesul său sunt extrem de limitate, existând doar o mențiune într-un necrolog online.

Crimă în plină lumină: cazul care a șocat comunitatea științifică

Cel mai recent episod din această serie îl implică pe astrofizicianul Carl Grillmair, în vârstă de 67 de ani, care a fost ucis pe veranda propriei locuințe pe 16 februarie 2026.

Cercetător la California Institute of Technology și colaborator apropiat al NASA, Grillmair a fost implicat în proiecte majore legate de telescoape spațiale. Colegii săi i-au descris munca drept „ingenioasă”, subliniind impactul potențial al cercetărilor sale în identificarea semnelor de viață pe planete îndepărtate.

Solicitările de clarificare adresate NASA, Universității din Arizona și colegilor lui Hicks au rămas fără răspuns în ceea ce privește circumstanțele morții acestuia.

Necrologurile dedicate lui Hicks nu menționează probleme de sănătate, ceea ce alimentează ipoteza unei morți survenite brusc, la aproximativ un an după retragerea sa din activitatea de la laborator.

Cercetări sensibile și tăcere oficială

Moartea lui Maiwald prezintă similitudini. Acesta fusese distins cu titlul de Principal JPL, o recunoaștere acordată pentru „contribuții individuale remarcabile”. A murit pe 4 iulie 2024, în Los Angeles, fără ca autoritățile să ofere detalii sau comentarii publice, în ciuda poziției sale importante.

Cu doar 13 luni înainte de deces, Maiwald coordonase un studiu care ar putea ajuta viitoarele misiuni spațiale să detecteze semne clare de viață dincolo de sistemul solar.

În același registru se înscrie și activitatea lui Grillmair, care a contribuit la identificarea apei pe o planetă îndepărtată. Potrivit colegilor, cercetările sale ar fi putut dezvălui indicii despre existența vieții la mai puțin de 160 de ani-lumină de Terra.

Conform profilului său de la Caltech, acesta a lucrat și la proiectele NEOWISE și NEO Surveyor, telescoape spațiale cu infraroșu utilizate pentru detectarea asteroizilor. Specialiștii subliniază că astfel de tehnologii au aplicații și în domeniul militar, inclusiv în dezvoltarea sistemelor pentru rachete hipersonice.

NASA și JPL nu au oferit comentarii nici în cazul lui Hicks, nici în cel al lui Maiwald și nu au răspuns solicitărilor legate de natura exactă a activităților desfășurate de aceștia înainte de moarte.

Îngrijorări la nivel înalt: Congresul intră în scenă

Seria acestor cazuri a atras atenția unor membri ai Congresului și ai comunității de informații din SUA, care văd în aceste incidente un posibil tipar îngrijorător.

Fostul director adjunct al FBI, Chris Swecker, a declarat recent pentru Daily Mail: „Se poate spune că toate aceste cazuri sunt suspecte, iar aceștia sunt oameni de știință care au lucrat la tehnologii critice.”

Acesta a subliniat și interesul constant al altor state pentru astfel de cercetări: „China, Rusia, chiar și unii dintre prietenii noștri – Pakistan, India, Iran, Coreea de Nord – vizează acest tip de tehnologie”.

La rândul său, congresmanul din Tennessee, Tim Burchett, declara în luna martie: „Au existat mai multe cazuri în întreaga țară de persoane dispărute în circumstanțe suspecte. Cred că ar trebui să fim atenți la aceste lucruri.”

Dispariții care ridică semne de întrebare

Printre cele mai recente cazuri se numără dispariția generalului în retragere al Forțelor Aeriene, William Neil McCasland, în vârstă de 68 de ani. Acesta a fost văzut ultima dată pe 27 februarie 2026, după ce ar fi plecat de acasă pe jos, având asupra sa doar un pistol.

McCasland ar fi avut acces la informații sensibile legate de programe nucleare și OZN-uri și a fost asociat de unii investigatori cu Monica Reza și Carl Grillmair prin activitatea lor în domeniul tehnologiilor de rachete.

În perioada în care conducea Air Force Research Laboratory, acesta aprobase finanțarea cercetărilor Monicăi Reza privind materiale noi pentru motoare de rachetă de generație viitoare. În același timp, proiectele lui Grillmair au fost legate de sisteme militare de urmărire a sateliților și de dezvoltarea rachetelor hipersonice.

Un alt caz este cel al fizicianului Nuno Loureiro, în vârstă de 47 de ani, ucis în locuința sa din Brookline, Massachusetts, pe 15 decembrie 2025. Autoritățile au identificat atacatorul ca fiind Claudio Neves Valente, un fost coleg de clasă. Chiar dacă nu există o legătură directă confirmată cu celelalte cazuri, unii observatori au sugerat că activitatea lui Loureiro în domeniul fuziunii nucleare ar fi putut atrage atenția în contexte mai largi.

Disparițiile din New Mexico și alte cazuri stranii

„Se întâmplă încă din perioada Războiului Rece”, a spus Swecker. „Mai ales când tehnologia nucleară și cea a rachetelor au început să intre în prim-plan.”

În New Mexico, două persoane asociate cu Los Alamos National Laboratory – Anthony Chavez, în vârstă de 79 de ani, și Melissa Casias, de 54 de ani – au dispărut în 2025, la interval de câteva săptămâni, în circumstanțe similare.

Ambii au fost văzuți ultima dată plecând pe jos de acasă, lăsând în urmă mașinile, telefoanele, cheile și portofelele, înainte de a dispărea fără urmă.

Un alt episod îl implică pe Jason Thomas, cercetător în domeniul tratamentelor pentru cancer la Novartis, găsit mort într-un lac din Massachusetts pe 17 martie 2026, la trei luni după ce fusese declarat dispărut.

Tim Burchett a criticat lipsa de transparență a agențiilor federale: „Numărul de dispariții pare foarte mare în aceste domenii de cercetare. Cred că ar trebui să fim atenți și nu cred că ar trebui să avem încredere în guvern.”

Îngrijorările au fost exprimate public și de congresmanul republican din Missouri, Eric Burlison, care a anunțat că a solicitat implicarea FBI în investigarea acestor dispariții „extrem de îngrijorătoare”.

