Cum au fost analizate mașinile din top

Cercetarea a luat în calcul o serie de criterii esențiale pentru cumpărători, de la prețul de achiziție și costurile de utilizare, până la nivelul de siguranță și echiparea disponibilă.

Au fost evaluate inclusiv dimensiunile mașinilor, un aspect important atât pentru spațiul interior, cât și pentru manevrabilitate și parcare. Volumul portbagajului, rezultatele la testele de impact și garanțiile oferite pentru vehiculele vechi de trei ani au fost, de asemenea, analizate atent.

Pe lângă acestea, studiul a inclus și costurile per kilometru, nivelul asigurărilor și deprecierea în timp, dar și dotările considerate indispensabile pentru familii: sisteme de asistență la condus, porturi USB pentru pasagerii din spate și soluții inteligente de depozitare.

Surpriză pe primul loc: un model electric domină clasamentul

Pe prima poziție s-a clasat versiunea cu tracțiune spate a modelului Tesla Model Y, care a obținut 58 de puncte din 100, cel mai mare scor din întregul studiu.

Modelul electric a impresionat în special la capitolele siguranță, garanție și spațiu de depozitare. Beneficiază de o garanție extinsă de până la opt ani și de un rating de cinci stele la testele Euro NCAP.

Deși prețul mediu pentru un exemplar vechi de trei ani se situează în jurul valorii de 22.000 de lire sterline, autorii studiului consideră că investiția este justificată prin costurile reduse de exploatare și performanțele generale ridicate.

Modele consacrate completează podiumul

Imediat după liderul clasamentului se regăsesc modele bine cunoscute publicului, precum Ford Focus, care a obținut 53 de puncte, și Vauxhall Corsa Electric, cu 50 de puncte.

Acestea au fost apreciate pentru echilibrul dintre preț, dotări și costurile de întreținere, fiind considerate opțiuni accesibile și practice pentru familii.

Mașinile electrice câștigă teren

Analiza a inclus atât modele pe benzină, cât și vehicule electrice, iar rezultatele arată o tendință clară: mașinile electrice și hibride devin tot mai competitive.

Jumătate dintre vehiculele incluse în top sunt electrice sau hibride, semn că piața se schimbă rapid. Printre avantajele evidențiate de cercetători se numără costurile reduse de utilizare, garanțiile extinse pentru baterii și nivelul ridicat de echipare, chiar și pe piața second-hand.

De ce contează anul de fabricație

Un aspect important subliniat în studiu este alegerea modelelor fabricate în 2023. Acestea permit evitarea pierderilor masive de valoare din primii ani de utilizare, în special în cazul mașinilor electrice.

Astfel, cumpărătorii pot beneficia de tehnologii moderne și dotări premium la un preț mai accesibil decât cel al unui vehicul nou.

Clasamentul complet al celor mai bune mașini de familie SH

Lista finală include 10 modele considerate cele mai echilibrate opțiuni pentru familii:

1. Tesla Model Y – 58 puncte

2. Ford Focus – 53 puncte

3. Vauxhall Corsa Electric – 50 puncte

4. Mazda CX-30 – 47,5 puncte

5. Range Rover Evoque – 44 puncte

6. SEAT Leon – 42 puncte

7. Hyundai Ioniq 5 – 39,5 puncte

8. Volkswagen ID.3 – 39 puncte

9. Volkswagen Golf – 39 puncte

10. Skoda Superb – 38,5 puncte

Explicația experților

Profesorul Peter Wells, coordonatorul cercetării, spune că scopul studiului este să ofere un ghid bazat pe date concrete, într-un domeniu unde deciziile sunt adesea influențate de opinii subiective.

„Această listă evidențiază factorii concreți care contează pentru familii. Fiecare model are puncte forte, însă Tesla Model Y oferă cel mai bun echilibru între valoare și calitate”, a declarat acesta.

Studiul a fost realizat în parteneriat cu platforma auto Cazoo și oferă o imagine comparativă clară asupra celor mai potrivite mașini de familie disponibile pe piața second-hand.

