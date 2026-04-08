CIA ar fi utilizat pentru prima dată, într-o misiune reală, un sistem numit „Ghost Murmur” pentru a localiza un pilot american catapultat în sudul Iranului, după ce avionul său F-15 a fost doborât.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, tehnologia ar fi permis detectarea semnelor vitale ale pilotului de la distanțe impresionante, într-un mediu ostil și extrem de dificil.

„Dacă inima ta bate, te vom găsi”

Sistemul este construit pe o combinație de magnetometrie cuantică și inteligență artificială, fiind capabil să identifice amprenta electromagnetică produsă de bătăile inimii umane chiar și de la zeci de kilometri distanță, scrie NY Post.

„Este ca și cum ai auzi o voce într-un stadion, doar că stadionul este o zonă de deșert de mii de kilometri pătrați", a declarat pentru Washington Post o sursă anonimă familiarizată cu programul.

Tehnologia funcționează prin intermediul unor senzori extrem de sensibili, realizați din diamante sintetice, care pot capta semnale electromagnetice extrem de slabe. Ulterior, un software bazat pe inteligență artificială separă aceste semnale de zgomotul de fond, identificând prezența umană.

Dezvoltată de „fabrica de tehnologii secrete”

„Ghost Murmur” a fost dezvoltată de Skunk Works, celebra divizie de cercetare avansată a companiei Lockheed Martin. Aceeași unitate este responsabilă pentru unele dintre cele mai cunoscute aeronave din istorie, precum U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk sau F-22 Raptor.

Tehnologia a fost deja testată pe elicoptere Black Hawk și ar putea fi integrată în viitor pe avioanele F-35, ceea ce ar extinde considerabil capacitățile operaționale ale armatei americane.

Deșertul din Iran, condiții ideale pentru test

Prima utilizare reală a sistemului a avut loc într-un mediu considerat aproape perfect pentru astfel de operațiuni. Sudul Iranului oferă condiții ideale datorită nivelului scăzut de interferențe electromagnetice, lipsei semnalelor umane și contrastului termic puternic dintre corpul uman și solul deșertic, mai ales pe timpul nopții.

Aceste elemente au permis operatorilor să confirme mai ușor prezența pilotului, ascuns într-o zonă greu accesibilă.

Două zile de supraviețuire, localizare de la zeci de kilometri

Pilotul american reușise să se adăpostească într-o crăpătură de munte, unde a rezistat timp de două zile, în timp ce forțele iraniene îl căutau în zonă.

Președintele Donald Trump a declarat că acesta a fost localizat de la o distanță de aproximativ 64 de kilometri, o performanță considerată remarcabilă pentru o astfel de tehnologie.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a confirmat succesul operațiunii, menționând că obiectivul principal a fost atins, fără a oferi detalii suplimentare despre modul exact de funcționare al sistemului.

Limitele unei tehnologii revoluționare

Deși impresionantă, tehnologia nu este lipsită de constrângeri. Funcționează cel mai eficient în zone izolate, unde interferențele electromagnetice sunt reduse, iar procesarea datelor necesită timp considerabil.

Chiar și așa, utilizarea „Ghost Murmur” marchează un moment important în evoluția tehnologiilor de supraveghere și salvare, deschizând noi perspective pentru operațiunile militare și de securitate.

