Statul are deja datele, dar le cere pe hârtie

Inițiativa pornește de la o realitate simplă: informațiile despre identitate și domiciliu există deja în bazele de date ale statului. Cu toate acestea, cetățenii sunt încă obligați să le furnizeze în format fizic, de fiecare dată când interacționează cu instituțiile.

Proiectul prevede că funcționarii vor fi obligați să verifice aceste date direct în sistemele informatice, fără a mai solicita documente de la oameni.

„În practică, persoana este obligată să fotocopieze, să scaneze sau să depună documente pentru confirmarea unor informații care se regăsesc deja în registre publice”, arată inițiatorii.

Mii de reclamații au declanșat schimbarea

Nemulțumirea cetățenilor a fost vizibilă și în mediul online. Pe platforma fara-hartie.gov.ro, mii de persoane au semnalat problema solicitării dovezii domiciliului, în special în cazul noilor buletine electronice.

Situațiile semnalate au scos la iveală paradoxuri greu de explicat: instituții fără echipamente pentru citirea noilor cărți de identitate sau cerințe absurde de a aduce pe hârtie documente deja existente în sistemele oficiale.

Amenzi pentru instituțiile care nu respectă legea

Proiectul legislativ nu se limitează doar la recomandări, ci introduce și sancțiuni clare. Orice instituție care va continua să ceară dovada domiciliului după adoptarea legii riscă amenzi între 2.000 și 3.000 de lei.

Măsura se va aplica inclusiv notarilor, ceea ce ar putea schimba semnificativ modul în care sunt gestionate procedurile administrative.

Verificare directă în sistem, fără documente fizice

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a emis o îndrumare clară pentru funcționari: datele de stare civilă trebuie verificate direct în sistemele informatice, fără a mai cere documente cetățenilor.

Până acum, la fiecare reînnoire a buletinului, oamenii erau nevoiți să prezinte din nou certificate de naștere, de căsătorie sau hotărâri de divorț, chiar dacă acestea existau deja în evidențele statului.

Reformă în curs, dar cu multe probleme nerezolvate

Guvernul susține că lucrează în prezent la soluționarea problemelor semnalate de cetățeni. Cu toate acestea, multe dintre aceste situații nu au încă o rezolvare concretă, iar implementarea completă a noilor reguli rămâne în desfășurare.

