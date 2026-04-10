Lecția pe care a învățat-o „și reînvățat-o” în timp

Ajuns la 70 de ani și după aproape 22 de ani în fruntea JPMorgan Chase, liderul american recunoaște că experiența nu elimină complet riscul de a greși.

„Din păcate, încă mai fac unele dintre aceste greșeli”, a spus el, explicând că una dintre cele mai frecvente erori este luarea deciziilor importante vinerea, după o săptămână solicitantă.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu în care a fost întrebat ce și-ar fi dorit să știe mai devreme în viață, iar răspunsul a venit fără ezitare: gestionarea momentului în care iei decizii contează enorm.

De ce oboseala devine un inamic invizibil

Analiza lui Dimon este susținută și de mediul academic. Thomas Roulet, profesor de sociologie organizațională la University of Cambridge, explică faptul că spre finalul săptămânii, resursele cognitive ale unui lider sunt deja consumate.

„Resursele cognitive sunt epuizate până vineri”, a declarat acesta.

În astfel de momente, riscul de a lua decizii grăbite crește considerabil. Informații importante pot fi omise, iar consultările necesare pot lipsi. În plus, presiunea apropiatului weekend contribuie la accelerarea procesului decizional, fără o analiză completă.

Emoțiile, un alt factor care poate deraia deciziile

Dincolo de oboseală, liderul bancar a identificat un alt element periculos: furia. În opinia sa, aceasta afectează în mod direct capacitatea de a judeca lucid.

„Furia nu ajută”, a spus el, descriind-o drept un obicei care subminează, în timp, calitatea deciziilor.

Disciplina emoțională devine astfel o abilitate esențială pentru orice lider, la fel de importantă ca energia mentală sau experiența profesională.

Românii strâng cureaua de Paște. Bugete fără excese și prudență financiară, în 2026

O perspectivă diferită asupra „fericirii”

În același interviu, Dimon a abordat și o idee mai profundă, legată de sensul conceptului de fericire din Declarația de Independență a SUA.

„Când au spus «căutarea fericirii», nu s-au referit la fericire așa cum o înțelegem noi”, a spus el.

În interpretarea sa, termenul are mai degrabă legătură cu ideea de scop, nu cu o stare de bine temporară.

Lecția tăcută a adevăraților eroi

Dimon a evocat și un editorial despre un laureat al Medaliei de Onoare, care ajunsese la o concluzie surprinzătoare după ani de reflecție: adevărații eroi nu sunt cei celebrați, ci cei care ajută constant, fără a căuta recunoaștere.

„Nu au renunțat niciodată și au făcut-o indiferent de sănătate, boală și alte lucruri de genul acesta”, a citat el.

Ce înseamnă, de fapt, să ai un scop

Pentru liderul bancar, ideea de scop nu este limitată la o profesie anume. Oricine poate avea un impact, indiferent de rolul pe care îl ocupă.

„Ar putea fi un artist, un politician, un reporter, un om de afaceri. Ar putea fi doar o îngrijitoare, o mamă.”

Dincolo de statut, ceea ce contează este contribuția reală.

„Ai făcut lumea un loc mai bun prin modul în care poți contribui”, a concluzionat acesta.

Mesajul transmis într-un moment simbolic

În paralel, Dimon a amintit și de scrisoarea anuală adresată acționarilor băncii, în care face referire la apropierea aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. Momentul este văzut ca unul de reflecție asupra valorilor fundamentale și a direcției în care societatea ar trebui să meargă.

Nuntă cu final neașteptat în Sălaj. Mirele, suspectat că și-a „furat” propriul dar de zeci de mii de lei