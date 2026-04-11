Potrivit unui comunicat al companiei, pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română adaugă la fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 suma de 200.000 de lei, la Joker 100.000 de lei, iar la Loto 5/40, suma de 50.000 de lei.



Prețurile variantelor simple de joc sunt de 16 lei pentru Loto 6/49, 14 lei pentru Joker, 10 lei pentru Loto 5/40, 4 lei pentru Noroc, 3 lei pentru Noroc Plus și 2 lei pentru Super Noroc.



Astfel, reportul la Loto 6/49 este de peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro), la Noroc depășește 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro), la Joker ajunge la peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro), iar la Noroc Plus, categoria I, este de peste 133.900 de lei (26.200 de euro). De asemenea, la Loto 5/40, to la categoria I, se înregistrează un report de peste 237.300 de lei (46.500 de euro), iar la Super Noroc de peste 156.000 de lei (30.600 de euro).



Loteria precizează că duminică, 12 aprilie, nu vor avea loc extrageri.