Mediaș: rezervor GPL fisurat la un autoturism, intervenție a ISU. Zona, securizată

Sursă: Realitatea.Net

Pompierii intervin joi în municipiul Mediaș, județul Sibiu, după ce au fost sesizați cu privire la fisurarea rezervorului GPL al unui autoturism care a alimentat la o stație de carburanți. Autoritățile au asigurat zona de siguranță, iar traficul rutier a fost blocat pe strada pentru desfășurarea intervenției.

"Pompierii Detaşamentului Mediaş intervin pe strada Ighişului din municipiul Mediaş, pentru a asigura măsurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă, ca urmare a fisurării rezervorului GPL al unui autoturism care a alimentat la o staţie de carburanţi", anunţă, joi, ISU Sibiu.

La faţa locului sunt mobilizate o autospecială de stingere, un echipaj SMURD şi o autospecială de primă intervenţie.

"Maşina a fost mutată din staţia de alimentare cu carburanţi, la o distanţă de siguranţă de construcţii şi oameni", precizează pompierii.

În zonă, traficul rutier este blocat pentru a permite intervenţia autospecialelor.