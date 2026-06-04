Fântânile arteziene din Parcul IOR: spectacol pentru zeci de mii de bucureșteni

Pe luciul apei din Parcul Alexandru Ioan Cuza, mai cunoscut drept Parcul IOR, jeturile de apă au repornit pentru un nou sezon. Fântânile arteziene amplasate pe lac devenit, în ultimii doi ani, una dintre principalele atracții ale Sectorului 3 și aduc în parc zeci de mii de vizitatori. Dincolo de elementul de spectacol, însă, instalațiile au și un rol pe care puțină lume îl observă: contribuie concret la calitatea aerului și a apei din parc.

Spectacole zilnice și show-uri de seară în weekend

În fiecare zi, începând cu ora 12:00, fântânile funcționează cu jocuri de apă pentru vizitatorii care vin la o plimbare în parc. Spectacolele de lumini și muzică, cele care atrag publicul cel mai numeros, au loc în weekend, de joi până duminică, în două reprize seara.

Programul orar al show-urilor de seară variază:

• Iunie: 21:30 și 22:30

• Iulie: 21:45 și 22:30

• August: 21:00 și 22:00

• Septembrie–octombrie: 20:00 și 21:00

Fiecare reprezentație durează aproximativ 30 de minute, timp în care apa, lumina și muzica funcționează sincronizat într-o coregrafie programată. Accesul este liber pentru toată lumea.

Beneficii ecologice pentru mediul urban, nu doar spectacol

Specialiștii în amenajări urbane subliniază că fântânile arteziene amplasate în parcuri nu sunt doar elemente decorative. Ele contribuie efectiv la calitatea mediului din zona în care funcționează.

• Răcirea aerului în zilele caniculare. Procesul de evaporare a apei pulverizate reduce temperatura aerului din imediata apropiere. În contextul în care Bucureștiul se confruntă tot mai des cu valuri de căldură și cu efectul de insulă termică urbană, aceste zone răcoroase devin importante pentru sănătatea publică, în special pentru vârstnici și copii.

• Oxigenarea apei din lac. Mișcarea constantă a apei produsă de fântâni îmbunătățește oxigenarea lacului. Asta înseamnă o calitate mai bună a apei, condiții mai bune pentru ecosistemul acvatic și reducerea riscului de stagnare și înflorire a algelor în lunile calde.

• Umiditate și calitate a aerului. Apa pulverizată în aer crește umiditatea relativă în zonă, ceea ce ajută la reducerea prafului și a poluării particulare. Pentru zonele urbane intens populate, acest efect contribuie la o respirație mai ușoară a vizitatorilor.

• Sunet ambiental și efect psihologic. Sunetul apei maschează zgomotul urban și creează o atmosferă liniștitoare. Studiile arată că prezența elementelor de apă în spațiile publice reduce stresul și îmbunătățește starea de bine a vizitatorilor.

Un spațiu pentru comunitate

Pentru bucureșteni, fântânile din Parcul IOR au devenit în scurt timp un reper. Familiile vin cu copii la plimbare, tinerii își dau întâlnire pentru spectacolele de seară, iar vârstnicii se așază pe băncile din apropiere să asculte muzica și să privească jocurile de apă.

În sezonul trecut, parcul a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori, iar Primăria Sectorului 3 estimează că în 2026 fântânile vor atrage zeci de mii de oameni de-a lungul celor cinci luni de funcționare.

În curând și în Parcul Teilor

În paralel se lucrează la repunerea în funcțiune și a fântânilor din Parcul Teilor. Lucrările de mentenanță și sincronizare a coregrafiilor sunt în desfășurare, iar bucureștenii vor putea beneficia în curând și de spectacolele de acolo.