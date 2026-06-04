Drum spre Grecia fără cozi la Vama Giurgiu: taxa de pod se va plăti online

Sursă: Realitatea.net

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a recepționat astăzi sistemul informatic eTarifGiurgiuPod (eTGP), care va permite plata electronică a taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse.

Punerea oficială în funcțiune este programată pentru 15 iunie 2026, condiționată de publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor.

Cum pot plăti șoferii

Sistemul le permite șoferilor să achite taxa în avans, printr-un site sau o aplicație mobilă, cu cardul. La trecerea prin benzile dedicate eTGP, platforma verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum trei minute înainte de intrarea în zona de control, deschizând bariera instantaneu, în regim de flux rapid (high-speed). Astfel, mașinile nu vor mai fi nevoite să stea la coadă la barieră.

„Pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie 2026, se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor. În faza inițială, sistemul este implementat pentru autoturisme, iar ulterior va fi extins pentru alte categorii de vehicule, inclusiv vehicule de transport marfă de mare tonaj”, a transmis Cristian Pistol, directorul CNAIR.