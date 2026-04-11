Instanța a stabilit că starul în vârstă de 73 de ani nu a plătit aproape 60.000 de dolari chirie restantă pentru locuința în care stătea din 2025. Proprietarul a reclamat și că actorul nu a respectat termenul impus anterior pentru a achita datoriile sau a elibera casa, scrie Radar Online.

Pe de altă parte, Rourke susține că imobilul era într-o stare avansată de degradare, cu instalații nefuncționale, lipsă de căldură și probleme serioase cu rozătoarele. Actorul a declarat că a cerut în repetate rânduri reparații, dar acestea nu ar fi fost făcute.

Situația a escaladat după ce o campanie de strângere de fonduri, lansată de apropiați pentru a-l ajuta, a fost respinsă chiar de Rourke, care a numit inițiativa „o înșelătorie”. Între timp, proprietarul a cerut și recuperarea cheltuielilor de judecată.

Rourke, nominalizat la Oscar și cunoscut pentru rolurile din „The Wrestler” și „9 1/2 Weeks”, s-a confruntat tpoată viața cu probleme financiare și personale, provocate de excesul de droguri și alcool, dar so de caraterul său doificil.