Piloții aeronavei Airbus A320, care opera zborul Wizz Air W43723 Iași – Valencia (Spania), au decis să se întoarcă spre România în timp ce se aflau deja la nord-est de Sarajevo și au aterizat la București, scrie postul specializat în știri de aviație BoardingPass.

Motivul este neconfirmat oficial, însă sursele BoardingPass afirmă că ar fi fost vorba despre o problemă tehnică.

După aterizare, pasagerii au fost debarcați din avion și transportați în terminalul aeroportului. Aceștia vor zbura spre Valencia (Spania) cu un alt avion, un Airbus A321.