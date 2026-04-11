„Sfintele Paști sunt sărbătoarea bucuriei și a păcii, a iertării și a comuniunii în familie, în comunitate, în popor și în lumea întreagă. Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ne cheamă să arătăm bucurie și pace, iubire fraternă și faptă bună în jurul nostru, în familie și în societate, să ajutăm pe cei săraci și singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi, dar și pentru românii aflați între străini. În mod deosebit, să ne rugăm pentru pace și înțelegere între popoare.

Cu prilejul Sfintelor Paști, vă adresăm tuturor calde doriri de pace și bucurie, sănătate și fericire. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!”, a transmis Patriarhul Daniel.