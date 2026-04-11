Piesa "Rough and Twisted" va apărea exclusiv pe vinil, sub numele fictiv The Cockroaches, o identitate pe care formația a folosit‑o în trecut pentru concerte secrete, potrivit Louder.

Postere misterioase au apărut în ultimele zile în cartierul londonez Camden, cu un cod QR care duce la site‑ul noii „trupe”. Fanii pot comanda tricouri cu mesajul provocator „Who the fuck are The Cockroaches?” și se pot înscrie pentru anunțuri viitoare.

Cei care au făcut‑o au primit un mesaj criptic: „Pleased to meet you. Hope you guess my name”, un citat direct din celebra piesă Sympathy For The Devil, semn că în spatele proiectului se află, fără dubiu, The Rolling Stones.

Lansarea marchează începutul campaniei pentru cel de‑al 25‑lea album de studio al legendarei formații, un eveniment așteptat de fanii din întreaga lume.

Titulatura The Cockroaches - Gândacii a fost gândită ca o ironie la adresa prietenilor și rivalilor Beatles - cărăbușii.