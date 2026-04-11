Stela Enache, mărturisire tulburătoare despre Florin Bogardo: iubirea și muzica lui trăiesc prin fiecare piesă pe care o cânt

Stela Enache și Florin Bogardo (topromanesc.ro)
Stela Enache și Florin Bogardo au fost unul dintre cele mai frumoase, talentate și admirate cupluri muzicale ale României, legați pentru totdeauna de hitul „Ani de liceu”, una dintre cele mai populare piese din istoria muzicii ușoare. Melodia, devenită simbol al unei generații, a adus în anii ’80 nu doar un cântec memorabil, ci și o gură de aer proaspăt pentru publicul românesc, într-o perioadă apăsătoare. La mai bine de 15 ani de la dispariția prematură a compozitorului, Stela Enache explică de ce a ales să cânte pe scenă aproape exclusiv melodiile lui.

Stela Enache a vorbit, într‑un interviu pentru Formula AS, cu profundă emoție despre legătura ei cu regretatul compozitor Florin Bogardo, soțul ei și unul dintre cei mai originali creatori ai muzicii ușoare românești. Artista a explicat că, după moartea lui, a decis să interpreteze pe scenă aproape exclusiv piesele compuse de el, pentru a‑i păstra vie memoria și pentru a nu lăsa muzica lui să dispară.

Artista a mărturisit că dorul rămâne uriaș, chiar dacă au trecut mulți ani de la dispariția lui: „Cântându-i piesele, îl simt atât de aproape de mine.” Ea spune că muzica lui Bogardo – delicată, rafinată, tandră – poate fi și astăzi un balsam pentru oamenii obosiți și încercați de viața cotidiană.

Stela Enache a respins zvonurile privind o eventuală nouă căsătorie, afirmând că nu și-a dorit niciodată să-și refacă viața: „După Florin nu mai poate să existe nimeni, pentru că nu mai există nimeni asemenea lui.” Artista a atras atenția și asupra pericolului manipulării informațiilor în mediul online, după ce prieteni din țară și din străinătate au sunat-o convinși că s-ar fi recăsătorit în secret.

Pentru Stela Enache, scena rămâne locul în care îl poate readuce pe Bogardo în fața publicului: „Atâta vreme cât sunt în viață, voi continua să cânt aproape doar melodiile lui, ca să nu-i las amintirea să moară.”

 