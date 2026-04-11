Stela Enache a vorbit, într‑un interviu pentru Formula AS, cu profundă emoție despre legătura ei cu regretatul compozitor Florin Bogardo, soțul ei și unul dintre cei mai originali creatori ai muzicii ușoare românești. Artista a explicat că, după moartea lui, a decis să interpreteze pe scenă aproape exclusiv piesele compuse de el, pentru a‑i păstra vie memoria și pentru a nu lăsa muzica lui să dispară.

Artista a mărturisit că dorul rămâne uriaș, chiar dacă au trecut mulți ani de la dispariția lui: „Cântându-i piesele, îl simt atât de aproape de mine.” Ea spune că muzica lui Bogardo – delicată, rafinată, tandră – poate fi și astăzi un balsam pentru oamenii obosiți și încercați de viața cotidiană.

Stela Enache a respins zvonurile privind o eventuală nouă căsătorie, afirmând că nu și-a dorit niciodată să-și refacă viața: „După Florin nu mai poate să existe nimeni, pentru că nu mai există nimeni asemenea lui.” Artista a atras atenția și asupra pericolului manipulării informațiilor în mediul online, după ce prieteni din țară și din străinătate au sunat-o convinși că s-ar fi recăsătorit în secret.

Pentru Stela Enache, scena rămâne locul în care îl poate readuce pe Bogardo în fața publicului: „Atâta vreme cât sunt în viață, voi continua să cânt aproape doar melodiile lui, ca să nu-i las amintirea să moară.”