Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026, iar măsurile speciale se aplică în intervalul 10–13 aprilie.

Nouă spitale asigură urgențele în Capitală

Potrivit modelului stabilit de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, în perioada sărbătorilor vor fi deschise permanent mai multe spitale de urgență pentru adulți și copii.

Lista unităților care asigură asistență medicală de urgență include:

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca

Spitalul Clinic de Urgență Universitar

Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon

Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan

Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni

Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii M.S. Curie

Aceste unități vor funcționa non-stop, prin Unități de Primiri Urgențe (UPU) și linii de gardă, pentru a răspunde cazurilor medicale grave.

Ambulanța și DSP, program permanent

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov va funcționa normal pe toată durata sărbătorilor, iar solicitările vor fi preluate prin numărul unic 112.

În același timp, Direcția de Sănătate Publică București va asigura un serviciu de gardă permanent pentru informații și suport.

Consultațiile obișnuite, suspendate sau limitate

În spitalele administrate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, activitatea se reduce în perioada sărbătorilor:

ambulatoriile sunt, în general, închise

internările programate pot fi amânate

unele secții funcționează la capacitate redusă

În schimb, camerele de gardă rămân deschise non-stop pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri medicale urgente.

Sistemul medical funcționează în regim de sărbătoare

Structura programului este similară cu cea din anii anteriori:

Vinerea Mare și weekendul de Paște: doar urgențele sunt prioritare

Prima zi de Paște: activitate minimă, doar gărzi

A doua zi de Paște: reluare treptată a activității

Autoritățile subliniază că spitalele fără UPU nu primesc cazuri grave, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să se adreseze direct unităților de urgență sau să apeleze 112 în situații critice.

Recomandări pentru bucureșteni

Medicii recomandă populației:

să evite prezentarea la spital pentru probleme minore

să utilizeze serviciile de urgență doar în cazuri reale

să își procure din timp medicamentele necesare

Astfel, de Paște 2026, sistemul medical din București rămâne funcțional, dar adaptat specificului sărbătorilor: acces limitat pentru consultații obișnuite și mobilizare completă pentru urgențe, potrivit sursei.