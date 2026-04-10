”La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Biroului Rutier Craiova care au stabilit faptul că un bărbat, de 40 de ani, din comuna Dăneasa, judeţul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe DN 65F, din direcţia Filiaşi către Balş, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu un autocamion ce circula din sens opus, condus de un bărbat, de 43 de ani, din Berteştii de Jos, judeţul Brăila”, a tranmsi IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanților instituției, în urma impactului, bărbatul de 40 de ani a murit.

De asemenea, o femeie de 33 de ani şi doi copii de 10 şi 16 ani, pasageri în autoturism, au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportaţi la spital.

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.