Cum trebuie să se desfășoare o conversație la masă

O conversație la masă presupune niște reguli ale bunelor maniere. Astfel că, dacă sunteți invitați la masă atunci când în anturaj se găsesc persoane noi, pe care nu le cunoașteți, este foarte probabil să vă aflați în imposibilitatea de a întreține o conversație la masă, din lipsa de subiecte comune.

În această situație gazdele sunt cele care trebuie să aducă în discuție un subiect, cunoscându-și invitații. Astfel încât, fiecare dintre cei prezenți să poată participa la conversație la masă.

Ideal este să se discute despre lucruri generale care îi privesc pe toți cei prezenți, să se aducă în discuție subiecte comune cunoscute de toată lumea. În caz contrar, îi puteți pune pe cei care nu au legătură cu tema în discuție, și care nu stăpânesc sau nu cunosc domeniul despre care se vorbește, într-o situație neplăcută.

Evitați să vorbiți îndelung despre voi, mai ales dacă nu vi se cere lucrul acesta. Dacă sunteți întrebați despre ocupația voastră, răspundeți politicos la modul general, ce presupune ceea ce faceți, însă fără să lungiți discuția. Doar dacă vi se cere în mod expres, prezentând un interes aparte pentru interlocutori, puteți să intrați în detalii. Altfel, evitați, pentru a nu cădea în penibil sau a nu plictisi.

Nu monopolizați niciodată discuția și nu încercați să atrageți toată atenția asupra voastră, oricât de vorbăreți ați fi. Un om educat este discret și nu încearcă să atragă atenția prin orice mijloace. De altfel, trebuie să acordați atenție și celorlalți invitați prezenți acolo și să-i ascultați. A ști să-i asculți pe ceilalți este o mare calitate, întrucât fiecare își dorește atenție din partea altora, așa cum îți dorești și tu.

Ce mai trebuie să știți

Acordați atenție tuturor celor prezenți, încercați să schimbați căteva vorbe cu fiecare dintre ei, nu ignorați pe niciunul dintre cei prezenți.

Nu vorbiți niciodată peste alții și nu întrerupeți interlocutorul. Așteptați ca ceilalți implicați în discuție să termine ce au de spus, apoi puteți să vă spuneți punctul de vedere. Bineînțeles, este exclus să vorbiți cu gura plină.

Nu profitați dacă printre interlocutori se găsesc persoane care v-ar putea oferi ajutor în vreun fel. Pentru asta veți stabili o altă întâlnire cu persoana în cauză. Spre exemplu, dacă printre invitați se găsesc medici, nu faceți din asta un prilej de a-i cere o consultație, aducându-le la cunoștință afecțiunile de care suferiți. Nu este locul și momentul potrivit pentru asta veți stabili eventual o programare.

Puteți să complimentați gospodina care a pregătit bucatele, îi veți arăta în felul acesta recunoștința pentru munca depusă pregătirii lor. Nu uitați să mulțumiți ori de câte ori sunteți serviți și, bineînțeles, la finalul mesei.

