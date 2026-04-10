Verificări la operatori economici

Acțiunile au avut loc în perioada 27 martie - 8 aprilie și au fost derulate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, prin Serviciul de Investigare a Infracțiunilor de Mediu.

În urma controalelor, au fost verificați patru operatori economici, iar autoritățile au constatat cinci abateri contravenționale.

Amenzi pentru depozitare incorectă

Sancțiunile au fost aplicate pentru depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor sau pentru faptul că nu au fost luate măsuri legale privind eliminarea acestora. Amenzile au fost acordate în baza legislației în vigoare, care reglementează regimul deșeurilor și protecția mediului.

Pe lângă contravențiile constatate, polițiștii au identificat și o faptă de natură penală. Este vorba despre abandonarea sau aruncarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, infracțiune care face obiectul unui dosar penal.

Acțiuni pentru protejarea mediului

Autoritățile anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, scopul fiind prevenirea și combaterea infracțiunilor de mediu, dar și responsabilizarea operatorilor economici.

Acțiunile fac parte dintr-un demers mai amplu de protejare a mediului și de asigurare a respectării normelor legale privind gestionarea deșeurilor.