Lovitură majoră împotriva streamingului ilegal. Zeci de persoane arestate și peste 27.000 de site-uri închise în cadrul unei operațiuni internaționale

Sursă: Realitatea.net

O amplă acțiune coordonată la nivel internațional a vizat rețelele implicate în distribuirea ilegală de conținut digital, de la transmisiuni sportive și filme până la canale TV premium. În urma unei anchete desfășurate pe parcursul a șapte luni, autoritățile au reușit să destructureze mai multe grupări infracționale și să elimine zeci de mii de platforme online utilizate pentru streaming ilegal.

Operațiunea , coordonată de autoritățile din Bulgaria cu sprijinul Europol, a reunit forțe de ordine și instituții judiciare din numeroase state europene și din afara continentului.

Nouă grupări infracționale, destructurate după luni de investigații

Potrivit informațiilor transmise de Europol, acțiunea denumită KRATOS 2 s-a desfășurat între septembrie 2025 și aprilie 2026 și a avut ca obiectiv principal combaterea rețelelor care furnizau acces ilegal la conținut protejat prin drepturi de autor.

Anchetatorii s-au concentrat pe infrastructura tehnică din spatele serviciilor IPTV ilegale și a platformelor de streaming neautorizate, care operau simultan în mai multe țări pentru a evita identificarea și închiderea.

La finalul operațiunii, autoritățile au anunțat destructurarea a nouă grupuri de crimă organizată implicate în acest tip de activitate ilegală.

29 de persoane arestate și sute de mii de produse piratate descoperite

Rezultatele investigației sunt impresionante. În cadrul operațiunii au fost efectuate numeroase percheziții și verificări care au dus la identificarea unui volum uriaș de materiale care încălcau legislația privind drepturile de autor.

Bilanțul oficial al operațiunii include:

* 29 de persoane arestate;

* 86 de suspecți identificați;

* 148 de percheziții domiciliare;

* 9 grupuri de crimă organizată destructurate;

* 59 de dosare înaintate autorităților judiciare;

* 72 de anchete penale aflate în desfășurare;

* 169 de domenii online raportate;

* 27.332 de adrese URL eliminate;

* 722.961 de produse care încălcau drepturile de autor identificate.

Autoritățile consideră că această operațiune reprezintă una dintre cele mai importante acțiuni recente împotriva pirateriei digitale la nivel internațional.

Cum funcționau rețelele de streaming ilegal

Anchetatorii au explicat că organizațiile implicate utilizau metode tot mai sofisticate pentru a evita detectarea. Platformele accesate de utilizatori erau separate de serverele care găzduiau conținutul piratat, iar infrastructura era distribuită în mai multe jurisdicții pentru a îngreuna intervenția autorităților.

Acest model de operare le permitea să ofere acces la evenimente sportive premium, filme recente și canale TV cu plată la prețuri foarte mici comparativ cu serviciile legale.

În spatele ofertelor atractive pentru consumatori se aflau însă rețele infracționale care obțineau profituri considerabile din exploatarea ilegală a conținutului digital.

Europol avertizează asupra riscurilor pentru utilizatori

Pe lângă prejudiciile aduse industriei de divertisment și titularilor de drepturi de autor, autoritățile atrag atenția asupra pericolelor la care se expun utilizatorii acestor servicii.

Potrivit Europol, platformele ilegale de streaming pot deveni surse de infectare cu programe malware și spyware, iar utilizatorii riscă furtul datelor personale, compromiterea dispozitivelor și alte forme de atacuri informatice.

Specialiștii avertizează că multe dintre aceste site-uri operează fără niciun fel de măsuri de securitate și pot fi utilizate pentru colectarea ilegală de informații despre utilizatori.

România, printre țările participante la operațiune

Acțiunea internațională a implicat autorități din Belgia, Bulgaria, Croația, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, România, Spania, Regatul Unit și Statele Unite.

Cooperarea dintre instituțiile participante a permis identificarea și blocarea unei infrastructuri extinse de distribuție ilegală a conținutului digital, într-o operațiune considerată un pas important în combaterea pirateriei online la nivel global.