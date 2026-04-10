INGREDIENTE:

1 - 1,5 kg de oase si carne de miel (cap, găt, căzături)

3 morcovi

1 rădăcină de păstârnac

1-2 rădăcini de pătrunjel

1 bucată de rădăcină de țelină

2 cepe

1 -2 cepe verzi (dacă sunt în sezon)

1 ardei roșu

3-4 cartofi

2 linguri de ulei (pentru călit zarzavatul)

sare, piper

cimbru uscat (optional)

500 ml borș proaspăt

leuștean verde tocat

MOD DE PREPARARE:

Pentru început trebuie să pui într-o oală încăpătoare (de aproximativ 6 L) oasele de miel și bucățile de carne. Folosești coloană vertebrală cu coaste, gât cu carne fragedă, cap de miel tăiat în două (din care îndepărtezi ochii din orbite și îi arunci), precum și alte bucățele răzlețe de carne.

Acestea le acoperi cu apă rece, adaugi 2 lingurițe cu vârf de sare și le pui la fiert. Pe parcurs, îndepărtezi constant spuma formată la suprafață.

Între timp, cureți și speli zarzavaturile și legumele necesare pentru ciorba de miel. Pe lângă morcovii din imagine, mai cureți încă un morcov, pe care îl vei tăia ulterior în rondele, odată cu restul legumelor.

Rădăcinoasele (păstârnac, pătrunjel, țelină și cei doi morcovi) le razi pe răzătoarea mare. Dacă preferi, le poți tăia și în cubulețe.

Pregătești o cratiță potrivită în care călești zarzavatul ras cu 2 linguri de ulei, la foc mic, timp de 4–5 minute, sub capac. Amesteci din când în când ca să nu se prindă. Prin această călire intensifici gustul, aroma și culoarea legumelor.

După ce ai spumat bine supa și a fiert aproximativ 10–15 minute, adaugi zarzavaturile călite în oală. Completezi cu aproximativ 2 L de apă fierbinte și o linguriță de sare. Tot atunci pui și o crenguță de cimbru uscat, pe care o scoți la final, dacă nu îți place.

Aduci totul din nou la fierbere, la foc mediu. După aproximativ 30 de minute verifici carnea cu o furculiță ca să vezi dacă este fragedă și fiartă, apoi o scoți din oală cu o spumieră.

După ce se răcorește aproximativ 10 minute, dezosezi carnea cu grijă, desfăcând totul bucățică cu bucățică și scoțând cât mai multă carne de pe oase. Poți păstra și două bucăți de gât pentru cei care vor să ronțăie oasele direct din farfurie. Pui carnea deoparte până la final.

Restul legumelor (ceapă, cartofi, ardei roșu și morcovul păstrat) le tai în cubulețe sau felii și le adaugi în oală, continuând fierberea încă 15–20 de minute.

Când cartofii sunt moi, ciorba este aproape gata.

Pentru acrit, încălzești 0,5 L de borș de casă până la punctul de fierbere, ca să elimini eventualele bacterii de fermentație. Apoi torni borșul clocotit în oală și oprești focul. Abia atunci adaugi carnea înapoi în ciorbă și amesteci ușor.

La final, toci câteva frunze de leuștean și le presari în ciorbă pentru aromă.

Obții aproximativ 5 L de borș de miel cu leuștean, aromat și gustos, pe care îl servești fierbinte, imediat după ce ai oprit focul. Fiecare porție va conține bucăți fragede de carne de miel, iar dacă vrei, poți oferi și bucăți de gât pentru ronțăit, potrivit sursei.