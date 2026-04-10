Calendarul zilelor libere de care beneficiază angajații români ar putea suferi o modificare majoră în viitorul apropiat. O nouă inițiativă legislativă propune ca data de 10 Mai, marcată istoric drept Ziua Independenței, să fie declarată zi nelucrătoare la nivel național. Deși în prezent această dată este recunoscută simbolic prin Legea nr. 189/2021, ea este considerată zi lucrătoare, aspect pe care parlamentarii inițiatori doresc să îl schimbe prin modificarea Codului Muncii.

O inițiativă liberală cu rădăcini în istoria monarhiei

Propunerea a fost depusă la Senat de deputații PNL Alexandru Muraru și Gigel Știrbu, beneficiind de susținerea altor 11 parlamentari liberali. Obiectivul central al acestui demers este transformarea unei sărbători naționale cu statut onorific într-o zi liberă plătită, oferindu-i astfel aceeași greutate juridică pe care o au date precum 1 Decembrie sau 24 Ianuarie.

Argumentele care stau la baza acestui proiect vizează importanța fundamentală a zilei de 10 Mai în construcția statului român modern. În expunerea de motive, inițiatorii subliniază tripla semnificație a acestei date: sosirea principelui Carol I în 1866, proclamarea independenței de stat în 1877 și încoronarea ca regat în 1881. Între anii 1866 și 1947, 10 Mai a servit drept Zi Națională a României, fiind un simbol al unității și modernizării țării sub auspiciile dinastiei regale.

Echilibrul dintre muncă și viața privată, un argument social

Dincolo de încărcătura istorică, documentul legislativ invocă și necesitatea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea personală a salariaților români. Inițiatorii susțin că adăugarea unei noi sărbători legale permite cetățenilor să petreacă mai mult timp cu familia, contribuind astfel la bunăstarea socială.

Pe lângă beneficiile directe pentru angajați, parlamentarii mizează și pe un impuls economic, în special pentru sectoarele turismului și ospitalității (Horeca). Experiența anilor trecuți a demonstrat că minivacanțele create în jurul sărbătorilor legale generează un flux crescut de turiști în stațiunile din țară, amplificând astfel consumul în zonele de agrement.

Ce pași sunt până la aplicarea efectivă a noii legi

În cazul în care proiectul va trece de filtrul parlamentar, 10 Mai se va alătura unei liste tot mai lungi de zile nelucrătoare oficiale, care include sărbători religioase precum Paștele, Rusaliile sau Crăciunul, dar și momente laice precum 1 Mai sau 1 Iunie.

Drumul legislativ al propunerii începe la Senat, care este prima cameră sesizată, urmând ca votul decisiv să aparțină Camerei Deputaților. Chiar dacă proiectul se va bucura de susținere politică largă, românii nu vor putea beneficia de acest nou timp liber mai devreme de anul viitor, având în vedere procedurile de dezbatere, adoptare și, în final, promulgarea de către Președintele României. Până atunci, autoritățile continuă să analizeze impactul pe care o astfel de zi nelucrătoare suplimentară l-ar putea avea asupra productivității la nivel național.