”În urma unui apel primit la numărul unic de urgenţă 112, în dispeceratul integrat ISU-SMURD-SAJ Iaşi, o persoană a solicitat sprijinul pompierilor pentru salvarea unei pisici rămase blocată la aproximativ 12 metri înălţime, într-un brad, fără posibilitatea de a coborî”, anunţă ISU Iaşi.



La fața locului, a fost trimisă o autospecială de intervenţie, iar pisica a fost ciborâtă din brad cu ajutorul scării autoculisante.

”Pisica a fost recuperată fără incidente şi predată proprietarei, în stare bună. Vizibil emoţionată, proprietara animalului le-a mulţumit pompierilor pentru promptitudine şi implicare”, precizează ISU Iaşi.