”Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -13 grade Celsius, Târgu Lăpuș -6 grade Celsius, Sighetu Marmației -5 grade Celsius Baia Mare, Ocna Șugatag -4 grade Celsius, Seini -3 grade Celsius, Baia Sprie, Pasul Gutâi, Cavnic, Băiuț -2 grade Celsius, Pasul Prislop -1 grad Celsius, Borșa, Moisei, Vișeu de Sus 0 grade Celsius. (...)
Stratul de zăpadă este prezent doar în zona de munte și măsura până la 40 cm la stația meteo Iezer”, a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureș, Dan Bucă.