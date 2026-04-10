Ger de crapă pietrele în Maramureș: - 13 grade Celsius în Munții Rodnei. Culturile pomicole afectate de îngheț

Un val de ger neobișnuit a lovit zona montană a Maramureșului. În Munții Rodnei, gerul a atins valori de până la -13 grade Celsius, însoțit de un strat consistent de zăpadă, afectând culturile pomicole din zonă.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -13 grade Celsius, Târgu Lăpuș -6 grade Celsius, Sighetu Marmației -5 grade Celsius Baia Mare, Ocna Șugatag -4 grade Celsius, Seini -3 grade Celsius, Baia Sprie, Pasul Gutâi, Cavnic, Băiuț -2 grade Celsius, Pasul Prislop -1 grad Celsius, Borșa, Moisei, Vișeu de Sus 0 grade Celsius. (...)

Stratul de zăpadă este prezent doar în zona de munte și măsura până la 40 cm la stația meteo Iezer”, a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureș, Dan Bucă.