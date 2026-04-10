Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, cu onoruri militare, în Cimitirul Bellu, alături de alte personalități marcante din istoria României. Slujba de înmormântare va avea loc începând cu ora 10:00, la Biserica „Sfântul Elefterie” din Capitală, iar înhumarea este programată pentru ora 12:20. În cadrul acestor momente, accesul publicului va fi restricționat, la cererea familiei. Pe parcursul priveghiului, în jur de 15.000 de români au trecut prin fața sicriului legendarului antrenor, pentru a-și lua rămas-bun. Au venit și nume mari din fotbalul internațional să-i aducă un ultim omagiu, printre care și Rinat Ahmetov, președinte al clubului Șahtior Donețk și cel mai bogat om din Ucraina.